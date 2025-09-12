Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Απίθανες εικόνες στο Βελιγράδι και στη φιλική αναμέτρηση Παρτίζαν - ΠΑΟΚ
Ο Δικέφαλος συμμετέχει στο τουρνουά προετοιμασίας που διοργανώνει η Παρτίζαν στο Βελιγράδι με την ατμόσφαιρα στο ανοικτό γήπεδο στο πάρκο Τασμάινταν να είναι εκπληκτική
ΠΑΟΚ και Παρτίζαν έχουν αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια στενές σχέσεις με τις δύο ομάδες να συνδέουν πλέον πολλά περισσότερα από τα κοινά χρώματα.
Οι «τσίρνο-μπέλι» της Σερβίας στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά Open Air που διοργανώνουν κάθε χρόνο, προσκάλεσαν φέτος τον ΠΑΟΚ και οι εικόνες που έρχονται από το ανοικτό γήπεδο στο πάρκο Τασμάινταν στο Βελιγράδι είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
Η διοίκηση της Παρτίζαν τίμησε τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάση Χατζόπουλο μ' ένα ξεχωριστό δώρο καθώς του απένειμε ένα ξεχωριστό γλυπτό το οποίο φιλοτέχνησε νεαρός Σέρβος καλλιτέχνης.
«Στο έμβλημά μας ακόμα καίει η φλόγα»... Και αυτή η αιώνια φλόγα καίει εδώ και 80 χρόνια... Ένα ιδιαίτερο δώρο, το τρόπαιο για το τουρνουά OpenAir, που συμβολίζει την αιώνια φλόγα της Παρτίζαν, έργο του νέου γλύπτη Μάρκου Βούτσκοβιτς, το προσφέραμε στους αδελφούς μας από τη Θεσσαλονίκη!», ανέφερε στο σχετικό ποστάρισμα της η Παρτίζαν, ενώ οι ασπρόμαυροι τίμησαν τους Μίλενκο Τέπιτς, Ζόραν Σάβιτς με μια φανέλα του ΠΑΟΚ με τα ονόματα τους που τις παρέδωσαν οι κ.κ. Τριλυράκης, Τσαλόπουλος.
Το δε κλίμα στις κερκίδες ήταν κάτι παραπάνω από εορταστικό με τους οπαδούς της Παρτίζαν να τραγουδούν στα ελληνικά συνθήματα της ΠΑΟΚτσήδικης κερκίδας.
Οι «τσίρνο-μπέλι» της Σερβίας στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά Open Air που διοργανώνουν κάθε χρόνο, προσκάλεσαν φέτος τον ΠΑΟΚ και οι εικόνες που έρχονται από το ανοικτό γήπεδο στο πάρκο Τασμάινταν στο Βελιγράδι είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
Η διοίκηση της Παρτίζαν τίμησε τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάση Χατζόπουλο μ' ένα ξεχωριστό δώρο καθώς του απένειμε ένα ξεχωριστό γλυπτό το οποίο φιλοτέχνησε νεαρός Σέρβος καλλιτέχνης.
"Na našem grbu još baklja gori" i taj večni plamen prži već 80 godina... Poseban dar, pehar povodom AdmiralBet OpenAir turnira koji simbolizuje večni plamen Partizana, rad mladog vajara Marka Vučkovića, poklonili smo našoj braći iz Soluna!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
U ime KK Partizan Mozzart Bet, trofej… pic.twitter.com/mfnE1tx49W
«Στο έμβλημά μας ακόμα καίει η φλόγα»... Και αυτή η αιώνια φλόγα καίει εδώ και 80 χρόνια... Ένα ιδιαίτερο δώρο, το τρόπαιο για το τουρνουά OpenAir, που συμβολίζει την αιώνια φλόγα της Παρτίζαν, έργο του νέου γλύπτη Μάρκου Βούτσκοβιτς, το προσφέραμε στους αδελφούς μας από τη Θεσσαλονίκη!», ανέφερε στο σχετικό ποστάρισμα της η Παρτίζαν, ενώ οι ασπρόμαυροι τίμησαν τους Μίλενκο Τέπιτς, Ζόραν Σάβιτς με μια φανέλα του ΠΑΟΚ με τα ονόματα τους που τις παρέδωσαν οι κ.κ. Τριλυράκης, Τσαλόπουλος.
Το δε κλίμα στις κερκίδες ήταν κάτι παραπάνω από εορταστικό με τους οπαδούς της Παρτίζαν να τραγουδούν στα ελληνικά συνθήματα της ΠΑΟΚτσήδικης κερκίδας.
⚪️Brothers⚫️@PartizanBC pic.twitter.com/qeOF43MYYM— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 12, 2025
🖤🤍— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U🔗#KKPartizan pic.twitter.com/AJOLpRDBar
🖤🤍— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 12, 2025
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U🔗#KKPartizan pic.twitter.com/f5tl653mWN
Ωωωωω ΠΑΟΚΑΡΑ🦅 pic.twitter.com/rXKGEqbUsY— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 12, 2025
