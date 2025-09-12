Απίθανες εικόνες στο Βελιγράδι και στη φιλική αναμέτρηση Παρτίζαν - ΠΑΟΚ
Απίθανες εικόνες στο Βελιγράδι και στη φιλική αναμέτρηση Παρτίζαν - ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος συμμετέχει στο τουρνουά προετοιμασίας που διοργανώνει η Παρτίζαν στο Βελιγράδι με την ατμόσφαιρα στο ανοικτό γήπεδο στο πάρκο Τασμάινταν να είναι εκπληκτική

ΠΑΟΚ και Παρτίζαν έχουν αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια στενές σχέσεις με τις δύο ομάδες να συνδέουν πλέον πολλά περισσότερα από τα κοινά χρώματα.

Οι «τσίρνο-μπέλι» της Σερβίας στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά Open Air που διοργανώνουν κάθε χρόνο,  προσκάλεσαν φέτος τον ΠΑΟΚ και οι εικόνες που έρχονται από το ανοικτό γήπεδο στο πάρκο Τασμάινταν στο Βελιγράδι είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

Η διοίκηση της Παρτίζαν τίμησε τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ  Θανάση Χατζόπουλο μ' ένα ξεχωριστό δώρο καθώς του απένειμε ένα ξεχωριστό γλυπτό το οποίο φιλοτέχνησε νεαρός Σέρβος καλλιτέχνης.



«Στο έμβλημά μας ακόμα καίει η φλόγα»... Και αυτή η αιώνια φλόγα καίει εδώ και 80 χρόνια... Ένα ιδιαίτερο δώρο, το τρόπαιο για το τουρνουά  OpenAir, που συμβολίζει την αιώνια φλόγα της Παρτίζαν, έργο του νέου γλύπτη Μάρκου Βούτσκοβιτς, το προσφέραμε στους αδελφούς μας από τη Θεσσαλονίκη!», ανέφερε στο σχετικό ποστάρισμα της η Παρτίζαν, ενώ οι ασπρόμαυροι τίμησαν τους Μίλενκο Τέπιτς, Ζόραν Σάβιτς με μια φανέλα του ΠΑΟΚ με τα ονόματα τους που τις παρέδωσαν οι κ.κ. Τριλυράκης, Τσαλόπουλος.

Το δε κλίμα στις κερκίδες ήταν κάτι παραπάνω από εορταστικό με τους οπαδούς της Παρτίζαν να τραγουδούν στα ελληνικά συνθήματα της ΠΑΟΚτσήδικης κερκίδας.









