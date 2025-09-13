Εμμανουήλ Καραλής: «Ελπίζω να κλείσει η χρονιά με κάτι πολύ όμορφο» - Βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής: «Ελπίζω να κλείσει η χρονιά με κάτι πολύ όμορφο» - Βίντεο
Στην κορυφαία σεζόν της καριέρας του, ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να βάλει το κερασάκι στην... πεντανόστιμη τούρτα που έχει φτιάξει με κάτι πολύ μεγάλο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο
Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος πλέον έχει σταθεροποιηθεί σε άλματα πάνω από τα 6 μέτρα, αλλά κυρίως έχει ξαναβρεί το χαμόγελο του και σκορπίζει θετική ενέργεια σε κάθε του εμφάνιση, μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο και τη νέα μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις.
«Ναι, είμαστε έτοιμοι για το Παγκόσμιο, όλοι στην ομάδα είμαστε ενθουσιασμένοι κι ελπίζω να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε μια δύσκολη χρονιά για όλους μας και να τελειώσουμε με κάτι πολύ όμορφο», είπε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής κι όταν ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμος να... απογειωθεί και στο Τόκιο, τόνισε:
«Έχω καταφέρει να σας... καλομαθαίνω κι ελπίζω να το συνεχίσω. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαι σταθερά σε μεγάλη ύψη. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία μου να ξέρω ότι πλέον ότι τα 6 μέτρα είναι κάτι, όχι δεδομένο, αλλά κάτι που έχω κάνει και δεν είναι στο μυαλό μου όπως όταν ήμουν πιο μικρός αθλητής. Θέλω να πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, είμαστε υγιής και περάσουμε τον προκριματικό θα καταφέρω να κάνω άλλο ένα εξάρι και γιατί όχι και κάτι παραπάνω»
Για το αν θα δοκιμάσει νέα κοντάρια στο Παγκόσμιο: «Έχουμε το πλάνο μας βλέποντας και κάνοντας. Θα δούμε πως θα είναι ο αγώνας, πως θα αισθάνομαι. Θέλω να κάνω μεγάλα άλματα, αλλά δε θέλω να ρισκάρω. Αρχικός στόχος είναι να καταφέρω να κάνω το άλμα που θέλω κι αν έχει ξεκαθαρίσει ο αγώνας μετά να ρισκάρω για κάτι μεγάλο»
Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να δικαιώσει τον Ντουπλάντις ο οποίος δήλωσε ότι είναι ικανός να πετύχει ακόμη και παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ έφτασε κοντά στο να τον κερδίσει:
«Ναι... Είμαι ένας αθλητής που έχει εγωισμό, όπως όλοι οι πρωταθλητές και θέλω να κερδίζω. Θέλω να πηγαίνω σε κάθε αγώνα να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Αν αυτό φέρει πρωτιά ή βάθρο ή την 4η θέση εγώ θα ξέρω ότι έχω δώσει το 100% και αυτό σημαίνει πολλά περισσότερα από ένα μετάλλιο. Φυσικά, και είναι σημαντικά τα μετάλλια, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να φεύγεις από ένα αγώνα γεμάτος, ικανοποιημένος, γνωρίζοντας ότι τα έχεις δώσει όλα».
