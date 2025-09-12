Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ντρισμπιώτη στο protothema.gr: «Απέδειξα ότι παραμένω στην ελίτ, δεν μου αρκεί η συμμετοχή στο Τόκιο» - Βίντεο
Η «χάλκινη» παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 στα 35 χιλιόμετρα βάδην, ξεκινά σε λίγες ώρες την προσπάθεια της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Το 2023 η Αντιγόνη, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, στη διοργάνωση της Βουδαπέστης, στα 35 χιλιόμετρα βάδην, ενώ έχει πανηγυρίσει και το χρυσό στα 20 και 35 χιλιόμετρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μόναχο.
Θα αγωνιστεί αρχικά στα 35 χιλιόμετρα ξημερώματα Σαββάτου, 1:30 ώρα Ελλάδας, ενώ στα 20 χιλιόμετρα θα τρέξει το επόμενο Σάββατο 20/9 την ίδια ώρα.
Η 41χρονη αθλήτρια μίλησε μοιράστηκε τις σκέψεις της για ένα ακόμα Παγκόσμιο, στο Τόκιο, που θα πάρει μέρος, ενώ μίλησε και για τα κίνητρά της στον αθλητισμό.
Αναλυτικά όσα είπε στο protothema.gr:
Ποιες είναι οι σκέψεις σου για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα και πως προετοιμάστηκες για αυτό;
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα...πάντα χαρούμενη που βρίσκομαι σε μεγάλη διοργάνωση, προκρίθηκα με όριο, απέδειξα ότι μπορώ να βρίσκομαι ακόμα στην ελίτ, παρόλο που πολλοί λένε ότι μεγάλωσα, οι χρόνοι μου το αποδεικνύουν, οπότε μπορώ να ελπίζω σε μία καλή θέση. Δεν στοχεύω ποτέ στην απλή συμμετοχή, πάντα προσπαθώ να ξεπερνάω τα όρια μου.
Τι σου δίνει κίνητρο να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι μετά από τόσα χρόνια;
Μου αρέσουν πολύ οι δυσκολίες, έχω περάσει πάρα πολλές τέτοιες, είτε σε προσωπικό είτε σε αθλητικό επίπεδο, οπότε έβρισκα στον αθλητισμό τα κίνητρά μου, μου έχει γίνει βίωμα, όποτε συναντώ μία δυσκολία, το ρίχνω στον αθλητισμό.
Θα συνεχίσεις και μετά τη διοργάνωση;
Ακόμα είμαι εδώ όπως βλέπετε, μετά το Παγκόσμιο, θα δούμε.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Τόκιο
1η ημέρα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Πρωινό πρόγραμμα
01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός
Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (α’ γκρουπ), Ρίζος (β’ γκρουπ)
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
