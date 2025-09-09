Μάικ Τζέιμς: Προς έξοδο από τη Μονακό, «παραμονεύουν» Μπαρτσελόνα και Φενέρ
SPORTS
Μονακό Φενερμπαχτσέ Μπαρτσελόνα Euroleague Μάικ Τζέιμς

Μάικ Τζέιμς: Προς έξοδο από τη Μονακό, «παραμονεύουν» Μπαρτσελόνα και Φενέρ

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Αμερικανός σταρ θα έχει συνάντηση μέσα στην εβδομάδα με τη διοίκηση της Μονακό προκειμένου να συζητήσει για το μέλλον του

Μάικ Τζέιμς: Προς έξοδο από τη Μονακό, «παραμονεύουν» Μπαρτσελόνα και Φενέρ
Στα... σκαριά βρίσκεται μια «βόμβα» που εφόσον πυροδοτηθεί τότε θα αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στην Euroleague.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, οι σχέσεις της Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς δεν βελτιώθηκαν καθόλου μέσα στο καλοκαίρι και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για το μέλλον του στον σύλλογο του Πριγκιπάτου. 

Θυμίζουμε ότι ο Τζέιμς έλειψε από τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα η Μονακό να ηττηθεί από την Παρί.

Εντός των επόμενων ημερών, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να έχει συνάντηση μαζί με τον μάνατζέρ του με τη διοίκηση της ομάδας, με τα πάντα να είναι... ανοικτά, ακόμα και η αποχώρησή του από τους Μονεγάσκους!

Όπως σημειώνεται μάλιστα, τόσο η Φενέρμπαχτσε, όσο και η Μπαρτσελόνα... καραδοκούν για την απόκτηση του 35χρονου σταρ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες, η Μονακό προχώρησε στις προσθήκες των γκαρντ Νταβίντ Μισινό και Νέντοβιτς, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το μέλλον του Τζέιμς.


