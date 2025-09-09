Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Μάικ Τζέιμς: Προς έξοδο από τη Μονακό, «παραμονεύουν» Μπαρτσελόνα και Φενέρ
Μάικ Τζέιμς: Προς έξοδο από τη Μονακό, «παραμονεύουν» Μπαρτσελόνα και Φενέρ
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Αμερικανός σταρ θα έχει συνάντηση μέσα στην εβδομάδα με τη διοίκηση της Μονακό προκειμένου να συζητήσει για το μέλλον του
Στα... σκαριά βρίσκεται μια «βόμβα» που εφόσον πυροδοτηθεί τότε θα αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στην Euroleague.
Σύμφωνα με τους Ισπανούς, οι σχέσεις της Μονακό με τον Μάικ Τζέιμς δεν βελτιώθηκαν καθόλου μέσα στο καλοκαίρι και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για το μέλλον του στον σύλλογο του Πριγκιπάτου.
Θυμίζουμε ότι ο Τζέιμς έλειψε από τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα η Μονακό να ηττηθεί από την Παρί.
Εντός των επόμενων ημερών, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να έχει συνάντηση μαζί με τον μάνατζέρ του με τη διοίκηση της ομάδας, με τα πάντα να είναι... ανοικτά, ακόμα και η αποχώρησή του από τους Μονεγάσκους!
Όπως σημειώνεται μάλιστα, τόσο η Φενέρμπαχτσε, όσο και η Μπαρτσελόνα... καραδοκούν για την απόκτηση του 35χρονου σταρ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
Να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες, η Μονακό προχώρησε στις προσθήκες των γκαρντ Νταβίντ Μισινό και Νέντοβιτς, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το μέλλον του Τζέιμς.
Mike James and AS Monaco’s management have a scheduled meeting this week, with the American guard looking to voice several complaints.— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 9, 2025
via: @TheShot71 | @Scorakiasgr #basketballmaniacs #basketball #olympiacosbc #paobc #monaco #euroleague #greece pic.twitter.com/ZSLq6jAJvk
