Άρης: Ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Ουζουνίδη, έρχεται η ανακοίνωση του Χιμένεθ
Ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των κίτρινων με τον Ισπανό τεχνικό να τον διαδέχεται
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον πάγκο του Άρη καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας τους.
«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια», ανέφερε η τυπική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και πλέον εντός της ημέρας αναμένεται η αντίστοιχη ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει ήδη πιάσει δουλειά.
