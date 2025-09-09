«Τι στο καλό ήταν αυτό!» - Οι αντιδράσεις Φουρνιέ και Λεσόρ για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ
Σεισμός Εύβοια Αττική Εβάν Φουρνιέ Ματίας Λεσόρ

«Τι στο καλό ήταν αυτό!» - Οι αντιδράσεις Φουρνιέ και Λεσόρ για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ

Οι Γάλλοι άσοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αισθάνθηκαν τον σεισμό για τα καλά

«Τι στο καλό ήταν αυτό!» - Οι αντιδράσεις Φουρνιέ και Λεσόρ για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ
Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε ολόκληρη την Αττική. Ζημιές μπορεί να μην υπήρξαν, ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που αναστατώθηκαν είτε ήταν ξύπνιοι ή τους είχε πάρει ο ύπνος.

Ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και οι Γάλλοι μπασκετμπολίστες Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ. Οι άσοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκούθ αντίστοιχα έκαναν τα σχετικά σχόλια στο Twitter, με τον Φουρνιέ να γράφει «ουάου» και τον Λεσόρ να σημειώνει «τι στο καλό ήταν αυτό!».

«Τι στο καλό ήταν αυτό!» - Οι αντιδράσεις Φουρνιέ και Λεσόρ για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ



