Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
«Τι στο καλό ήταν αυτό!» - Οι αντιδράσεις Φουρνιέ και Λεσόρ για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ
«Τι στο καλό ήταν αυτό!» - Οι αντιδράσεις Φουρνιέ και Λεσόρ για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ
Οι Γάλλοι άσοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αισθάνθηκαν τον σεισμό για τα καλά
Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε ολόκληρη την Αττική. Ζημιές μπορεί να μην υπήρξαν, ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που αναστατώθηκαν είτε ήταν ξύπνιοι ή τους είχε πάρει ο ύπνος.
Ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και οι Γάλλοι μπασκετμπολίστες Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ. Οι άσοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκούθ αντίστοιχα έκαναν τα σχετικά σχόλια στο Twitter, με τον Φουρνιέ να γράφει «ουάου» και τον Λεσόρ να σημειώνει «τι στο καλό ήταν αυτό!».
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και οι Γάλλοι μπασκετμπολίστες Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ. Οι άσοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκούθ αντίστοιχα έκαναν τα σχετικά σχόλια στο Twitter, με τον Φουρνιέ να γράφει «ουάου» και τον Λεσόρ να σημειώνει «τι στο καλό ήταν αυτό!».
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα