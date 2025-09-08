Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Παναθηναϊκός: Πρώτη επαφή για νέο συμβόλαιο με τον Πάλμερ-Μπράουν
Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Αμερικανού αμυντικού, οι «πράσινοι» σχεδιάζουν ήδη την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2029
Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έχει ξεχωρίσει σ’ αυτή την εκκίνηση του Παναθηναϊκού στη σεζόν, όντας καθοριστικός κι απόλυτα επιδραστικός στα καλοκαιρινά προκριματικά με «μεγάλες» εμφανίσεις κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ κι ένα γκολ μισή... πρόκριση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.
Ο Αμερικανός στόπερ έχει αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για περίπου 17 μήνες, αλλά και τα μυϊκά προβλήματα που αντιμετώπισε πέρσι μετά την επάνοδό του.
Δούλεψε διπλά και τριπλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ρουί Βιτόρια που είχε δει απ’ την περσινή σεζόν αυτά που ήθελε απ’ τον 28χρονο στόπερ και μαζί με τον Αχμέντ Τουμπά έχουν συνθέσει ένα πολύ «δυνατό» δίδυμο στα μετόπισθεν του Παναθηναϊκού, έχοντας «ρίξει» σε δεύτερο ρόλο τον Ίνγκι Ίνγκασον.
Οι «πράσινοι» είναι τρομερά ικανοποιημένοι απ’ την επάνοδο του Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος έχει βγάλει ένα πολύ ηγετικό προφίλ στο ξεκίνημα της χρονιάς και η επιθυμία του κλαμπ είναι συνεχίσουν την κοινή πορεία τους και τα επόμενα χρόνια.
Το συμβόλαιό του δεν «καίει» τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, καθώς λήγει το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο, υπάρχει ήδη δεδομένη βούληση για να επιμηκυνθεί η συνεργασία του με το «τριφύλλι» και μετά το 2027.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ οι «πράσινοι» έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαφή με τους ατζέντηδες του Αμερικανού στόπερ, μεταφέροντάς τους την πρόθεση του Παναθηναϊκού για ένα νέο συμβόλαιο έως το 2029.
Χωρίς βιαστικές κινήσεις, καθότι υπάρχει πολύς χρόνος για συζητήσεις, αλλά με ξεκάθαρη επιθυμία του Παναθηναϊκού για να «τρέξει» το θέμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να «δέσει» το κλαμπ τον Αμερικανό αμυντικό με ένα ακόμη πιο ισχυρό συμβόλαιο, κλείνοντας ένα «μέτωπο» πριν καν μπει ο παίκτης στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του.
