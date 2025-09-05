Σίγουρος για τον Ιωαννίδη ο Ζέκα: Θα κάνει όνομα στην Πορτογαλία ο Φώτης

πορτογαλική

«Ojogo» ο Κάρλος Ζέκα. Ο Πορτογάλος άσος που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδας και ήταν και αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον μέχρι πρότινος κάπτεν του ΠΑΟ, τον Φώτη Ιωανννίδη.

«Θα πετύχει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Ιωαννίδης».Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην



«Είναι ένας τεχνικός, γρήγορος παίκτης που απολαμβάνει να συνδέεται με τους συμπαίκτες του. Είναι εξίσου ικανός στο να βρίσκει την μπάλα στο χώρο όσο και στα πόδια του. Η τεχνική, η δύναμη και η ταχύτητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του και, ως εκ τούτου, θα ταιριάξει πολύ καλά με το σύστημα της Σπόρτινγκ» είπε αρχικά και συνέχισε: «Νομίζω ότι θα καταφέρει να κάνει όνομα στην Πορτογαλία. Έχει σπουδαία προσωπικότητα και ταλέντο και θα καθιερωθεί. Χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά θα είναι επιτυχημένος».



Για τον Φώτη Ιωαννίδη ως άνθρωπο είπε: «Είναι ένας χαρούμενος παίκτης και κάνει γρήγορα φίλους. Είναι ανοιχτός άνθρωπος, οπότε σίγουρα δεν θα αποτελέσει πρόβλημα εκεί. Από όσα έχω δει από την ομάδα της Σπόρτινγκ, πιστεύω ότι θα τον καλωσορίσουν και θα είναι εύκολο να ενσωματωθεί. Μιλάει καλά αγγλικά και μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία, και θα έχει επίσης έναν πρώην συμπαίκτη Έλληνα (Βαγιαννίδη) στην ομάδα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα».

