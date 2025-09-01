Σπόρτινγκ: Ανακοίνωσε τον Φώτη Ιωαννίδη με πενταετές συμβόλαιο
Σπόρτινγκ: Ανακοίνωσε τον Φώτη Ιωαννίδη με πενταετές συμβόλαιο
Ο 25χρονος φορ είναι κι επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Παναθηναϊκού
Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον σύλλογο της Πορτογαλίας να ολοκληρώνει τη σπουδαία μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα επιθετικού.
Ο 25χρονος φορ έφτασε στη Λισαβόνα το Σάββατο (30/8), πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τα «λιοντάρια».
Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό έκλεισε στα 25 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 22 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα τρία προέρχονται από μπόνους επίτευξης στόχων. Οι «πράσινοι» διασφάλισαν, παράλληλα, ποσοστό μεταπώλησης 25%, διατηρώντας ισχυρό οικονομικό κέρδος σε πιθανή μελλοντική μεταγραφή.
Η τελευταία εμφάνιση του Ιωαννίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν στον αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League (28/8), με τον ίδιο πλέον να γυρίζει σελίδα στην καριέρα του και να ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη Σπόρτινγκ.
«Θέλω να πανηγυρίσω πολλά γκολ με τον κόσμο της Σπόρτινγκ»
Ο Φώτης Ιωαννίδης φόρεσε επίσημα τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στη μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να κατακτήσει τίτλους και να αφήσει το στίγμα του στο νέο του ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.
Ο διεθνής επιθετικός ευχαρίστησε τους ανθρώπους του συλλόγου για την υποδοχή και υπογράμμισε τον ενθουσιασμό του για το μέγεθος και την ιστορία των «λιονταριών»:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω άπαντες για τη θερμή υποδοχή. Μου αρέσει πολύ το κλαμπ και όσα πρεσβεύει. Θέλω να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο απέναντι σε καλούς αντιπάλους, με πολύ καλούς συμπαίκτες.
Είναι μεγάλο κλαμπ με τεράστια κουλτούρα. Εδώ οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Είμαι έτοιμος.
Είμαι επιθετικός που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να συνεισφέρω στο πλάνο του κόουτς. Φυσικά θέλω να σκοράρω και να μοιράσω ασίστ.
Είναι μεγάλη πρόκληση για εμένα, μου αρέσει η Λισαβόνα, είναι ωραία πόλη, με ζεστούς ανθρώπους. Μου αρέσει που έρχομαι αντιμέτωπος με μια τέτοια πρόκληση.
Ο 25χρονος φορ έφτασε στη Λισαβόνα το Σάββατο (30/8), πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τα «λιοντάρια».
Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό έκλεισε στα 25 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 22 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα τρία προέρχονται από μπόνους επίτευξης στόχων. Οι «πράσινοι» διασφάλισαν, παράλληλα, ποσοστό μεταπώλησης 25%, διατηρώντας ισχυρό οικονομικό κέρδος σε πιθανή μελλοντική μεταγραφή.
Η τελευταία εμφάνιση του Ιωαννίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν στον αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League (28/8), με τον ίδιο πλέον να γυρίζει σελίδα στην καριέρα του και να ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη Σπόρτινγκ.
View this post on Instagram
«Θέλω να πανηγυρίσω πολλά γκολ με τον κόσμο της Σπόρτινγκ»
Ο Φώτης Ιωαννίδης φόρεσε επίσημα τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στη μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να κατακτήσει τίτλους και να αφήσει το στίγμα του στο νέο του ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.
Ο διεθνής επιθετικός ευχαρίστησε τους ανθρώπους του συλλόγου για την υποδοχή και υπογράμμισε τον ενθουσιασμό του για το μέγεθος και την ιστορία των «λιονταριών»:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω άπαντες για τη θερμή υποδοχή. Μου αρέσει πολύ το κλαμπ και όσα πρεσβεύει. Θέλω να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο απέναντι σε καλούς αντιπάλους, με πολύ καλούς συμπαίκτες.
Είναι μεγάλο κλαμπ με τεράστια κουλτούρα. Εδώ οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Είμαι έτοιμος.
Είμαι επιθετικός που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να συνεισφέρω στο πλάνο του κόουτς. Φυσικά θέλω να σκοράρω και να μοιράσω ασίστ.
Είναι μεγάλη πρόκληση για εμένα, μου αρέσει η Λισαβόνα, είναι ωραία πόλη, με ζεστούς ανθρώπους. Μου αρέσει που έρχομαι αντιμέτωπος με μια τέτοια πρόκληση.
Είναι τιμή και προνόμιο το Champions League. Μίλησα με τον Γιώργο, Είναι τρομερό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Μου είπε τα καλύτερα. Θα μιλήσω και με τα υπόλοιπα παιδιά.
Θέλω να γίνω πρωταθλητής με την Σπόρτινγκ και να κάνουμε μια μακρά ευρωπαϊκή πορεία. Έζησα το ντέρμπι με την Πόρτο και μου άρεσε η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ήταν τέλεια, με εξέπληξε. Θέλω να πανηγυρίσω πολλά γκολ με τον κόσμο της Σπόρτινγκ».
Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Ιωαννίδη
Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, με ανακοίνωση που εξέδωσε αποχαιρέτησε τον Φώτη Ιωαννίδη.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό.
Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.
Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.
Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».
Θέλω να γίνω πρωταθλητής με την Σπόρτινγκ και να κάνουμε μια μακρά ευρωπαϊκή πορεία. Έζησα το ντέρμπι με την Πόρτο και μου άρεσε η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ήταν τέλεια, με εξέπληξε. Θέλω να πανηγυρίσω πολλά γκολ με τον κόσμο της Σπόρτινγκ».
Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Ιωαννίδη
Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, με ανακοίνωση που εξέδωσε αποχαιρέτησε τον Φώτη Ιωαννίδη.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό.
Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.
Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.
Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».
3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο
Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα