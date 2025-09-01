Σπόρτινγκ: Ανακοίνωσε τον Φώτη Ιωαννίδη με πενταετές συμβόλαιο

Είναι τιμή και προνόμιο το Champions League. Μίλησα με τον Γιώργο, Είναι τρομερό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Μου είπε τα καλύτερα. Θα μιλήσω και με τα υπόλοιπα παιδιά.Θέλω να γίνω πρωταθλητής με την Σπόρτινγκ και να κάνουμε μια μακρά ευρωπαϊκή πορεία. Έζησα το ντέρμπι με την Πόρτο και μου άρεσε η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ήταν τέλεια, με εξέπληξε. Θέλω να πανηγυρίσω πολλά γκολ με τον κόσμο της Σπόρτινγκ».Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, με ανακοίνωση που εξέδωσε αποχαιρέτησε τον Φώτη Ιωαννίδη.Η ανακοίνωση:«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό.Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».

Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους