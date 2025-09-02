Χατζόπουλος: Σήμερα η συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη
Χατζόπουλος: Σήμερα η συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε το ραντεβού με τον κ. Πετμεζά, άμεσο συνεργάτη του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του να ασχοληθεί με την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου
Ο Θανάσης Χατζόπουλος με προσωπική του δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και αποκάλυψε ότι η συνάντηση με τον κ.Πετμεζά (άμεσο συνεργάτη του Έλληνα επιχειρηματία) θα πραγματοποιηθεί σήμερα.
Αναλυτικά η δήλωση του κ.Χατζόπουλου:
«Σχετικά με όλα όσα απασχολούν έντονα τις τελευταίες ώρες τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και αφορούν την ομάδα μπάσκετ, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:
Το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε email από τον κ. Πετμεζά, ο οποίος, ως εκπρόσωπος του κ. Μυστακίδη, ζήτησε τη διεξαγωγή συνάντησης με αντικείμενο το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Η ανταπόκριση από την πλευρά μας ήταν άμεσα θετική. Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε τόσο με απαντητικό email, όσο και με προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον κ. Πετμεζά, με τον οποίο άλλωστε μας συνδέει πολυετής γνωριμία. Η συνάντηση «για το μέλλον του ΠΑΟΚ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα.
Αυτά είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή – τίποτα περισσότερο. Για όσα ακολουθήσουν, γνώμονας όλων πρέπει και οφείλει να είναι το καλό του ΠΑΟΚ. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ και το έχω αποδείξει, όχι μόνο στα χρόνια που έχω την τιμή και την ευθύνη να κρατώ στα χέρια μου τις τύχες της ομάδας μπάσκετ, αλλά σε όλη μου τη ζωή.
Αντιλαμβάνομαι την τεράστια επιθυμία και την ανάγκη που υπάρχει για τις εξελίξεις, ωστόσο θα συνιστούσα σε όλους να έχουν υπομονή και να αναμένουν την επίσημη πληροφόρηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και εμένα προσωπικά.
Θανάσης Χατζόπουλος
Πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Αναλυτικά η δήλωση του κ.Χατζόπουλου:
«Σχετικά με όλα όσα απασχολούν έντονα τις τελευταίες ώρες τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και αφορούν την ομάδα μπάσκετ, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:
Το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε email από τον κ. Πετμεζά, ο οποίος, ως εκπρόσωπος του κ. Μυστακίδη, ζήτησε τη διεξαγωγή συνάντησης με αντικείμενο το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Η ανταπόκριση από την πλευρά μας ήταν άμεσα θετική. Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε τόσο με απαντητικό email, όσο και με προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον κ. Πετμεζά, με τον οποίο άλλωστε μας συνδέει πολυετής γνωριμία. Η συνάντηση «για το μέλλον του ΠΑΟΚ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα.
Αυτά είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή – τίποτα περισσότερο. Για όσα ακολουθήσουν, γνώμονας όλων πρέπει και οφείλει να είναι το καλό του ΠΑΟΚ. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ και το έχω αποδείξει, όχι μόνο στα χρόνια που έχω την τιμή και την ευθύνη να κρατώ στα χέρια μου τις τύχες της ομάδας μπάσκετ, αλλά σε όλη μου τη ζωή.
Αντιλαμβάνομαι την τεράστια επιθυμία και την ανάγκη που υπάρχει για τις εξελίξεις, ωστόσο θα συνιστούσα σε όλους να έχουν υπομονή και να αναμένουν την επίσημη πληροφόρηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και εμένα προσωπικά.
Θανάσης Χατζόπουλος
Πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα