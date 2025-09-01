«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα
SPORTS
Γκουστάβο Μάνσα Ολυμπιακός Φορταλέσα Παλμέιρας

«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στόπερ Γκουστάβο Μάνσα, η οποία κόστισε 4,5 εκατομμύρια ευρώ - «Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύτηκε, είναι μεγάλη μου τιμή», δήλωσε μετά την παρουσίασή του

«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Όπως αναμενόταν, ο Γκουστάβο Μάνσα είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στόπερ, η οποία κόστισε συνολικά 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει στη Φορταλέσα και 1,3 να βάζει στα ταμεία της η Παλμέιρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 21χρονος σέντερ μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.


H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Κλείσιμο
Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

Στις δηλώσεις του μετά την παρουσίασή του ο Βραζιλιάνος τόνισε: 

 «Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται.

Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου.

Επίσης πιστεύω πως είμαι καλός και στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Ναι έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο instagram και στο tik tok.

Έχω δει πως οι οπαδοί εδώ είναι το ίδιο θερμοί, όπως στη Βραζιλία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ και θα γνωρίσω τον κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης