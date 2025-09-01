«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα
«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στόπερ Γκουστάβο Μάνσα, η οποία κόστισε 4,5 εκατομμύρια ευρώ - «Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύτηκε, είναι μεγάλη μου τιμή», δήλωσε μετά την παρουσίασή του
Όπως αναμενόταν, ο Γκουστάβο Μάνσα είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στόπερ, η οποία κόστισε συνολικά 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει στη Φορταλέσα και 1,3 να βάζει στα ταμεία της η Παλμέιρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 21χρονος σέντερ μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.
Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.
Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.
Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».
Στις δηλώσεις του μετά την παρουσίασή του ο Βραζιλιάνος τόνισε:
«Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται.
Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου.
Επίσης πιστεύω πως είμαι καλός και στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Ναι έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο instagram και στο tik tok.
Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στόπερ, η οποία κόστισε συνολικά 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει στη Φορταλέσα και 1,3 να βάζει στα ταμεία της η Παλμέιρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 21χρονος σέντερ μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.
Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.
Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.
Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».
Στις δηλώσεις του μετά την παρουσίασή του ο Βραζιλιάνος τόνισε:
«Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται.
Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου.
Επίσης πιστεύω πως είμαι καλός και στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Ναι έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο instagram και στο tik tok.
Έχω δει πως οι οπαδοί εδώ είναι το ίδιο θερμοί, όπως στη Βραζιλία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ και θα γνωρίσω τον κόσμο».
3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο
Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα