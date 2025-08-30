Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Μάντσα - «Ήρθα για τίτλους» - Βίντεο
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Μάντσα - «Ήρθα για τίτλους» - Βίντεο
Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει στους πρωταθλητές Ελλάδας
Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου ο Γκουστάβο Μάντσα.
Ο Βραζιλιάνος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον Ολυμπιακό.
Για τον 21χρονο Μάντσα ο Ολυμπιακός θα δαπανήσει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ τα οποία θα δοθούν στην Παλμέιρας.
Ο Μάντσα με ύψος 1.90 μέτρα είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ. Έχει 24 ματς στα πόδια του με τη Φορταλέζα, 21 με τη U20 της Φορταλέζα με 1 ασίστ και είχε 7 συμμετοχές στην U20 της Παλμέιρας.
Μάντσα: Ήρθα για τίτλους
Κατά την άφιξή του στην Ελλάδα δήλωσε ενθουσιασμένος και έτοιμος να κερδίσει τίτλους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου
Για τα πρώτα του συναισθήματα που έφτασε στην Ελλάδα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είδα από ψηλά την πόλη και μου αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα μοιάζει πολύ με τη Φορταλέζα, φαίνεται πανέμορφη. Έχω τις καλύτερες προσδοκίες, να δώσω τα πάντα, πάνω από όλα να κατακτήσω τίτλους και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».
Για το αν έχει μιλήσει με κάποιους Βραζιλιάνους που πέρασαν από τον Ολυμπιακό: «Δεν έχω μιλήσει, όμως γνωρίζω κάποιους παίκτες και έχω μιλήσει με τον Κοστίνια που είναι φίλος ενός φίλου μου από τη Φορταλέζα».
Για αυτά που πρέπει να περιμένει από εκείνον ο κόσμος στο γήπεδο: «Το ύψος μου με βοηθάει στο παιχνίδι μου, προσπαθώ να παίζω καλά με την μπάλα, ξέρω πως ο Ολυμπιακός θα με βοηθήσει να βελτιώσω ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ο Βραζιλιάνος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον Ολυμπιακό.
Για τον 21χρονο Μάντσα ο Ολυμπιακός θα δαπανήσει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ τα οποία θα δοθούν στην Παλμέιρας.
Ο Μάντσα με ύψος 1.90 μέτρα είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ. Έχει 24 ματς στα πόδια του με τη Φορταλέζα, 21 με τη U20 της Φορταλέζα με 1 ασίστ και είχε 7 συμμετοχές στην U20 της Παλμέιρας.
🔴🙌 Οι δηλώσεις του Γκουστάβο Μάνσα.#olympiacosfc pic.twitter.com/gzhLleCDjw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
Μάντσα: Ήρθα για τίτλους
Κατά την άφιξή του στην Ελλάδα δήλωσε ενθουσιασμένος και έτοιμος να κερδίσει τίτλους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου
Για τα πρώτα του συναισθήματα που έφτασε στην Ελλάδα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είδα από ψηλά την πόλη και μου αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα μοιάζει πολύ με τη Φορταλέζα, φαίνεται πανέμορφη. Έχω τις καλύτερες προσδοκίες, να δώσω τα πάντα, πάνω από όλα να κατακτήσω τίτλους και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».
Για το αν έχει μιλήσει με κάποιους Βραζιλιάνους που πέρασαν από τον Ολυμπιακό: «Δεν έχω μιλήσει, όμως γνωρίζω κάποιους παίκτες και έχω μιλήσει με τον Κοστίνια που είναι φίλος ενός φίλου μου από τη Φορταλέζα».
Για αυτά που πρέπει να περιμένει από εκείνον ο κόσμος στο γήπεδο: «Το ύψος μου με βοηθάει στο παιχνίδι μου, προσπαθώ να παίζω καλά με την μπάλα, ξέρω πως ο Ολυμπιακός θα με βοηθήσει να βελτιώσω ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα