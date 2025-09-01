To «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: Έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσω την «οικογένεια μου»
To «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: Έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσω την «οικογένεια μου»
Ο 25χρονος επιθετικός έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά που φορούν τη φανέλα με τον αριθμό «7» που φέρει το όνομα του και θέλησε να επαναλάβει το «εις το επανιδείν» που είχε πει μετά την πρόκριση με τη Σάμσουνσπορ
To δικό του «αντίο» στον Παναθηναϊκό θέλησε να πει ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται στην Πορτογαλία και στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 25χρονος Έλληνας μέσα από ένα συγκινητικό και μακροσκελές μήνυμα, ευχαρίστησε τους πάντες στην ομάδα, αλλά και τους φιλάθλους, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά που φορούν τη φανέλα με τον αριθμό «7» που φέρει το όνομα του και θέλησε να επαναλάβει το «εις το επανιδείν» που είχε πει μετά την πρόκριση με τη Σάμσουνσπορ.
Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη:
«Έφτασε αυτή, η πραγματικά δύσκολη, στιγμή που θα πρέπει να αποχαιρετήσω την «οικογένεια μου»…
Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησα ως ένα παιδί που ήρθε για να πετύχει ένα από τα όνειρα του και έφτασα να φοράω με τιμή και υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο και να είμαι αρχηγός αυτού του τεραστίου συλλόγου! Έζησα στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου…
Συγκινήσεις, γέλια, μάχες, γκολ, χαρές και λύπες… Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον σύλλογο και τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα 5 χρόνια, τους συμπαίκτες μου που έγιναν αδέρφια μου, το staff και όλους τους ανθρώπους που καθημερινά ήταν εκεί να με βοηθήσουν και να με φροντίσουν, αλλά φυσικά και τους φιλάθλους, όλους εσάς, που με στηρίξατε σε κάθε βήμα και ζήσαμε μαζί τα πάντα!
Επίσης, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε όλα αυτά τα παιδιά με το νούμερο «7» και το «Ιωαννίδης» στην πλάτη: Είναι ΤΙΜΗ ΜΟΥ που φοράτε τη φανέλα με το όνομα μου και θέλω να σας πω, να μην σταματήσετε ΠΟΤΕ να ονειρεύεστε. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να γυρίζετε την πλάτη στην κακία, το μίσος και την αμφισβήτηση γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε κάθε σας επιθυμία!
Φεύγω, για να ακολουθήσω το μεγάλο μου όνειρο αλλά δεν θα πω «αντίο». Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε και «εις το επανιδείν» γιατί το πιστεύω!»
