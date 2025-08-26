Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Παναθηναϊκός: Κοιτάζουν τον Ταρεμί της Ίντερ οι πράσινοι, γράφουν στην Ιταλία
Παναθηναϊκός: Κοιτάζουν τον Ταρεμί της Ίντερ οι πράσινοι, γράφουν στην Ιταλία
Ο 33χρονος Ιρανός στράικερ έχει συμβόλαιο έως το 2027 με την ομάδα του Μιλάνου αλλά είναι στους υπό παραχώρηση παίκτες
Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μεχντί Ταρεμί αποκαλύπτουν τα ιταλικά ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα το Sky Sports Italia μετέφερε ότι η ομάδα της Αθήνας έχει ενδιαφερθεί για τον 33χρονο Ιρανό επιθετικό ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2027 αλλά δεν υπολογίζεται από την Ίντερ.
Ο Ταρεμί δεν έχει αποδώσει αυτά που θα ήθελαν στην Ίντερ και είναι υπό παραχώρηση με την PSV και την Μπέτις να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.
Ο Ιρανός πέτυχε μόλις 3 γκολ στην περσινή σεζόν με την Ίντερ αν και έπαιξε σε 43 ματς. Την σπουδαία καριέρα την έκανε από το 2020 έως το 2024 στην Πόρτο με 182 παιχνίδια, 91 γκολ και 56 ασίστ.
Βέβαια στον Παναθηναϊκό πολλά θα εξαρτηθούν και από την πώληση ή μη του Φώτη Ιωαννίδη με τους Ιταλούς να αναφέρουν πως υπάρχει ξανά ενδιαφέρον από τη Λιντς.
🚨 NEW: Panathinaikos are very interested in signing Mehdi Taremi. 🇮🇷— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 26, 2025
