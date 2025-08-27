Παναθηναϊκός: Κάλυψε τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα και περιμένει το τελικό «ναι» για Ταμπόρδα

Οι «πράσινοι» ανέβασαν την προσφορά τους στα επίπεδα που ζήτησε η Μπόκα Τζούνιορς και αναμένει την άδεια του αργεντίνικου συλλόγου για να βάλει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό