Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Παναθηναϊκός: Κάλυψε τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα και περιμένει το τελικό «ναι» για Ταμπόρδα
Παναθηναϊκός: Κάλυψε τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα και περιμένει το τελικό «ναι» για Ταμπόρδα
Οι «πράσινοι» ανέβασαν την προσφορά τους στα επίπεδα που ζήτησε η Μπόκα Τζούνιορς και αναμένει την άδεια του αργεντίνικου συλλόγου για να βάλει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό
Εδώ και αρκετό καιρό οι επαφές του Παναθηναϊκού με την Μπόκα Τζούνιορς είναι προχωρημένες για την μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα αλλά διαχρονικά οι διαπραγματεύσεις με συλλόγους από την Αργεντινή, ποτέ δεν ήταν εύκολες και στρωμένες με ροδοπέταλα.
Το Τριφύλλι, όμως, έχει καταφέρει να βρει σημείο επαφής με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και να φέρει το deal μια ανάσα από την ολοκλήρωσή του.
Έτσι κι αλλιώς, ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά, καθώς στις 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» ανέβασαν κι άλλο την προσφορά τους, καλύπτοντας τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα.
Όσα ζήτησαν οι «Χεϊνέζες», ο Παναθηναϊκός τα έκανε πράξη, όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή η Πλατένσε θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα της μεταγραφής για να «σπάσει» ο δανεισμός και στον ελληνικό σύλλογο περιμένουν το «ναι» των Αργεντίνων για να βάλουν τον Ταμπόρδα στο αεροπλάνο για την Αθήνα και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: Gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Το Τριφύλλι, όμως, έχει καταφέρει να βρει σημείο επαφής με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και να φέρει το deal μια ανάσα από την ολοκλήρωσή του.
Έτσι κι αλλιώς, ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά, καθώς στις 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» ανέβασαν κι άλλο την προσφορά τους, καλύπτοντας τις νέες απαιτήσεις της Μπόκα.
Όσα ζήτησαν οι «Χεϊνέζες», ο Παναθηναϊκός τα έκανε πράξη, όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή η Πλατένσε θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα της μεταγραφής για να «σπάσει» ο δανεισμός και στον ελληνικό σύλλογο περιμένουν το «ναι» των Αργεντίνων για να βάλουν τον Ταμπόρδα στο αεροπλάνο για την Αθήνα και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: Gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα