Ντέσερς: Μετά την ΑΕΚ, οι Σκωτσέζοι βάζουν στην εξίσωση και τον Παναθηναϊκό
Δημοσίευμα από τη Σκωτία αναφέρει πως ο Νιγηριανός φορ βρίσκεται στο ραντάρ των «πρασίνων»
Τα σενάρια γύρω από τον Σίριλ Ντέσερς συνεχίζονται δυναμικά στη Σκωτία, με τον 30χρονο επιθετικό της Ρέιντζερς να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ελληνικής επικαιρότητας. Αυτή τη φορά όμως, δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με τη «Daily Record», στο παιχνίδι της διεκδίκησης μπαίνει πλέον και ο Παναθηναϊκός.
Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, οι «πράσινοι» έχουν ξεχωρίσει τον Ντέσερς ως ιδανικό προφίλ για την κορυφή της επίθεσης, στην περίπτωση που ο Φώτης Ιωαννίδης αποχωρήσει από τη Super League αυτό το καλοκαίρι. Ο Έλληνας φορ παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, και η διοίκηση του Παναθηναϊκού εξετάζει ήδη εναλλακτικές για να είναι προετοιμασμένη σε ενδεχόμενο «ντόμινο».
Ο Ντέσερς παραμένει κανονικά στα πλάνα του προπονητή της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, ο οποίος μάλιστα δεν έκρυψε πως ο παίκτης εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους της Ευρώπης. Παράλληλα, οι Σκωτσέζοι γνωρίζουν πως σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή πρόταση, δύσκολα θα μείνουν αδιάφοροι δεδομένων και των οικονομικών ισορροπιών του συλλόγου.
Στα έξι πρώτα παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν, ο Νιγηριανός φορ μετρά ήδη 1 γκολ και 1 ασίστ, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.
