Ο Άρης συμφώνησε με τον Γαλανόπουλο που θα υπογράψει διετές συμβόλαίο
Μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν αρκετές εβδομάδες ο Άρης συμφώνησε προφορικά με τον έμπειρο μέσο ο οποίος αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη
Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Κώστας Γαλανόπουλος.
Ο άλλοτε αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο είχε αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Κύπρου με τον ΑΠΟΕΛ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ομάδα της Λευκωσίας είχε μείνει ελεύθερος.
Στις αρχές του καλοκαιριού είχε βρεθεί κοντά στον Άρη, αλλά κατόπιν προέκυψε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ (που αναζητούσε Έλληνες παίκτες για την ευρωπαϊκή της λίστα) χωρίς ωστόσο η επιστροφή του στην Ένωση να ολοκληρωθεί και έτσι μετά τη νέα κρούση οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία.
Ο Γαλανόπουλος αναμένεται αύριο (Τρίτη 26/8) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
