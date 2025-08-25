Κουλιεράκης: Στην καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας στην Bundesliga
Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη της Βόλφσμπουργκ επί της Χαϊντενχάιμ
Ιδανικά άρχισε η εφετινή Bundesliga για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη της Βόλφσμπουργκ επί της Χαϊντενχάιμ με 3-1, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το κορυφαίο γερμανικό περιοδικό «Kicker», να τον συμπεριλάβει στην καλύτερη ενδεκάδα.
Εκτός του Ελληνα διεθνή άσου, στην ιδανική 11άδα της πρεμιέρας, βρέθηκαν οι Ρένοου και Ανσά της Ουνιόν Βερολίνου, ο Μπαχόγια της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, οι Βολφ και Ματσίμα της Αουγκσμπουργκ, καθώς και οι Στάνισιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Γκνάμπρι και Κέϊν της Μπάγερν Μονάχου.
