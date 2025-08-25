Κουλιεράκης: Στην καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας στην Bundesliga
SPORTS
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης Bundesliga Βόλφσμπουγκ

Κουλιεράκης: Στην καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας στην Bundesliga

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη της Βόλφσμπουργκ επί της Χαϊντενχάιμ

Κουλιεράκης: Στην καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας στην Bundesliga
Ιδανικά άρχισε η εφετινή Bundesliga για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη της Βόλφσμπουργκ επί της Χαϊντενχάιμ με 3-1, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το κορυφαίο γερμανικό περιοδικό «Kicker», να τον συμπεριλάβει στην καλύτερη ενδεκάδα.

Εκτός του Ελληνα διεθνή άσου, στην ιδανική 11άδα της πρεμιέρας, βρέθηκαν οι Ρένοου και Ανσά της Ουνιόν Βερολίνου, ο Μπαχόγια της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, οι Βολφ και Ματσίμα της Αουγκσμπουργκ, καθώς και οι Στάνισιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Γκνάμπρι και Κέϊν της Μπάγερν Μονάχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες

Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera

Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης