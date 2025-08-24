Εθνική Ελλάδος βόλεϊ γυναικών: Νίκησε 3-1 το Πουέρτο Ρίκο και ελπίζει στο όνειρο της πρόκρισης - Δείτε βίντεο

Την Τρίτη η Ελλάδα θα παλέψει κόντρα στην Γαλλία για να πάρει τη νίκη και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου