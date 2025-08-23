EuroBasket 2025: Λήξη συναγερμού για τον Σαμοντούροβ, αρνητικά τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας
Εθνική Μπάσκετ Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

EuroBasket 2025: Λήξη συναγερμού για τον Σαμοντούροβ, αρνητικά τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στο χέρι στον αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία

EuroBasket 2025: Λήξη συναγερμού για τον Σαμοντούροβ, αρνητικά τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν ο μεγάλος άτυχος, αφού πήγε απευθείας στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά το παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Ωστόσο, ευτυχώς για τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού τα νέα είναι θετικά. Αφού όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ απέφυγε τα χειρότερα.

«Η ακτινογραφία του Αλέξανδρου Σαμοντουροβ στο δεξί χέρι όπου τραυματίστηκε ήταν αρνητική για οστική λύση» ήταν η ενημέρωση της ΕΟΚ για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του




Πηγή:www.gazzetta.gr


