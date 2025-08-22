Εθνική μπάσκετ: Τραυματίστηκε στο χέρι ο Σαμοντούροβ, αγωνία για τη συμμετοχή του στο Eurobasket

Άτυχος ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο φιλικό με την Ιταλία, αφού τραυματίστηκε στο δεξί χέρι και θα υποβληθεί σε εξετάσει για να διαπιστωθεί το πρόβλημα