Εθνική μπάσκετ: Τραυματίστηκε στο χέρι ο Σαμοντούροβ, αγωνία για τη συμμετοχή του στο Eurobasket
SPORTS
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Εθνική Μπάσκετ Ιταλία Eurobasket 2025

Άτυχος ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο φιλικό με την Ιταλία, αφού τραυματίστηκε στο δεξί χέρι και θα υποβληθεί σε εξετάσει για να διαπιστωθεί το πρόβλημα

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν από τους πιο καλούς παίκτες της Εθνικής στην προετοιμασία για το Eurobasket, όμως στο φιλικό με την Ιταλία στάθηκε άτυχος, καθώς χτύπησε στο δεξί χέρι.

Συγκεκριμένα, ο Σαμοντούροβ υπέστη κάκωση τέταρτου μετακαρπίου δεξιάς άκρας χειρός και μετά το φιλικό μετέβη στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι άνθρωποι της Εθνικής και ο Βασίλης Σπανούλης περιμένουν τα νεότερα για την κατάσταση του 20χρονου διεθνή φόργουορντ, ο οποίος έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής στα τελευταία φιλικά.

