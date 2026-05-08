Ανοδος για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις ΗΠΑ στο Ιράν, πάνω από τα $100 το brent
Πετρέλαιο και χρυσός βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των διεθνών αγορών, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανέφερε τους φόβους για παρατεταμένη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και νέα αναταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο μετά τον νέο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις, γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη δέκα εβδομάδες.
Το Brent ενισχύθηκε έως και 2,9%, πλησιάζοντας τα 103 δολάρια το βαρέλι πριν περιορίσει μέρος των κερδών του. Tο αμερικανικό West Texas Intermediate κινήθηκε κοντά στα 96 δολάρια.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν ξανά το βλέμμα τους και στα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε από τις συνεχείς αγορές της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, παρά το γεγονός ότι οι νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία.
Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε κοντά στα 4.720 δολάρια η ουγκιά, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,3%, έπειτα από οριακή πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση.
