Σπανούλης: Στην εποχή των social media ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό
Δήλωση με νόημα από τον ομοσπονδιακό προπονητή
Πολύ κουβέντα για το κλίμα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας μετά την φάπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μετά το φιλικό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο.
Πολλά γράφονται στα social media με κάποια από αυτά να δημοσιεύονται σε ΜΜΕ και ο Βασίλης Σπανούλης μετά το παιχνίδι με την Ιταλία θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
«Δεν ξέρω τι γίνεται απέξω, εγώ βλέπω παιδιά που είναι αγαπημένα, που κάνουν πλάκες, που στηρίζει ο ένας τον άλλον, που θέλουν να πετύχουν… Μπορεί απέξω να ήταν όλα τέλεια και μέσα να γινόταν χαμός. Προτιμώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια εποχή των social media, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό» είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου.
