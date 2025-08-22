bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Ρενάτο Σάντσες και Παρί - Σήμερα στην Αθήνα ο Πορτογάλος
Παρότι φαινόταν να απομακρύνεται η υπόθεσή του, εν τέλει ο Πορτογάλος είπε το «ναι» και σήμερα το απόγευμα θα είναι στην Ελλάδα
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με Ρενάτο Σάντσες και Παρί Σεν Ζερμέν και πυροδοτεί μεταγραφική βόμβα με την άφιξη του παίκτη σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα!
Οι «πράσινοι»... νίκησαν την Τραμπζονσπόρ και κατάφεραν την ολική ανατροπή στην υπόθεση του Πορτογάλου άσου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta.
To Τριφύλλι παρά τα διάφορα σενάρια των τελευταίων ημερών ούτε είχε «κλείσει» τον Σάντσες αλλά ούτε και είχε χάσει την παρτίδα παρά την θέληση της Παρί και του εκπροσώπου του να πάει δανεικός ο 28χρονος άσος στην Τουρκία.
Εκμεταλλευόμενος την σχέση του Ρουί Βιτόρια με τον ποδοσφαιριστή αλλά και τις... χειρουργικές διαπραγματεύσεις του Γιάννη Παπαδημητρίου σε αυτή την υπόθεση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη όσο και με την γαλλική ομάδα.
Έτσι, λοιπόν, ο Σάντσες αναμένεται το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του στους «πράσινους», οι οποίοι καλύπτουν το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον διεθνή Ίβηρα άσο.
Ο Ρενάτο Σάντσες έκανε τις σπουδαίες χρονιές του στην Μπενφίκα, όταν στον πάγκο της καθόταν ο νυν προπονητής των πράσινων. Αμέσως μετά τις εξαιρετικές του χρονιές στην Μπενφίκα, ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν.
Είναι 32 φορές διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας, με την οποία κατέκτησε το Euro 2016 όντας βασικό στέλεχος, ενώ με τους Ίβηρες έχει πανηγυρίσει και το Nations League του 2019.
Την περσινή σεζόν έγραψε συνολικά 17 συμμετοχές (τέσσερις ως βασικός), πετυχαίνοντας ένα γκολ σε πάνω από 400 λεπτά.
