«Καθάρισε» ο Μπαπέ για τη Ρεάλ στην πρεμιέρα της στη La Liga, 1-0 την Οσασούνα - Δείτε το γκολ
«Καθάρισε» ο Μπαπέ για τη Ρεάλ στην πρεμιέρα της στη La Liga, 1-0 την Οσασούνα - Δείτε το γκολ
Ντεμπούτο για τον Φράνκο Μασταντουόνο, ο 18χρονος Αργεντινός μπήκε ως αλλαγή στο 68΄ στη θέση του Μπραχίμ Ντίας
Έπαιξε... τόσο - όσο για να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Στην πρεμιέρα της στη La Liga, με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο και με νέα πρόσωπα στην ανανεωμένη αμυντική γραμμή, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Οσασούνα χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη φετινή σεζόν.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα η Ρεάλ ήλεγχε την κυκλοφορία κι σχεδόν... εξαφάνισε από τα 2/3 του γηπέδου την Οσασούνα, η οποία είχε έναν πολύ ξεκάθαρο στόχο στο χορτάρι: Να αμυνθεί μαζικά κοντά στην περιοχή της και να μην επιτρέψει διαδρόμους προς την εστία του Ερέρα. Έτσι κι έγινε με τη Ρεάλ να πασχίζει να εισέλθει στο πρώτο ημίχρονο στην περιοχή και να απειλεί μονάχα με μακριές προσπάθειες των δυο στόπερ, Χάουσεν και Μιλιτάο, τα σουτ των οποίων εξουδετερώθηκαν από τον Ερέρα.
Παρόλα αυτά, στην πρώτη φάση του β΄ μέρους η Ρεάλ κατάφερε να σκοράρει. Στο 50΄ο Κρουζ «έφαγε» τη ντρίμπλα από τον Μπαπέ στην περιοχή και τον έριξε στο έδαφος, με τον Γάλλο να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι και να ανοίγει λογαριασμό στη φετινή σεζόν με το «10» στην πλάτη.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Γκιουλέρ άγγιξε το 2-0 σε μακρινή προσπάθεια, ενώ στο 74΄ήταν η σειρά του Τσουαμενί να αστοχήσει με κεφαλιά από κόρνερ του 18χρονου, Φράνκο Μασταντουόνο, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα λευκά.
Στο 85΄η Οσασούνα απείλησε για πρώτη φορά στον αγώνα με άστοχη κεφαλιά του Μπούντιμιρ από κοντά, ενώ τρία λεπτά αργότερα γλίτωσε από το 2-0 όταν ο Ερέρα νίκησε τον Μασταντουόνο που δοκίμασε να σκοράρει στο ντεμπούτο του από δύσκολη γωνία. Δευτερόλεπτα πριν από την λήξη το κακό εντάθηκε για τους φιλοξενούμενους που έχασαν με απευθείας κόκκινη τον Μπρετόνες, ο οποίος αποβλήθηκε για αγκωνιά στον Γκονζάλο Γκαρθία. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα, με τη Ρεάλ να μην... εντυπωσιάζει, αλλά παράλληλα να μην απειλείται με αποτέλεσμα να κλειδώσει το πρώτο τρίποντο για τη φετινή περίοδο.
Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (68΄Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (90΄Θεμπάγιος), Μπραΐμ Ντίαθ (68΄Μασταντουόνο), Βινίσιους (78΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μπαπέ
Οσασούνα (Αλέσιο Λίτσι): Ερέρα, Μπογιομό, Κατένια, Κρουζ (85΄Κρουζ), Ροζιέρ, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό, Γκαρθία (66΄Μουνιόθ), Ορόθ (77΄Γκόμες), Μπούντιμιρ
Σε αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής στη LaLiga σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0
Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3
