Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες έρχεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για ιατρικά, γράφουν οι Γάλλοι
Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες έρχεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για ιατρικά, γράφουν οι Γάλλοι
Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην ενεργοποίηση της... βόμβας του Ρενάτο Σάντσες
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεταγραφή που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ρενάτο Σάντσες.
Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα του «Footenfrance», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, η οποία αφορά τον δανεισμό του Πορτογάλου μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Πράσινοι αναμένεται να καλύψουν μέρος των αποδοχών του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σάντσες βλέπει με ενθουσιασμό τη νέα προοπτική και είναι έτοιμος να ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αθήνα με τη φανέλα του Τριφυλλιού. Δεν αποκλείεται μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στη χώρα μας για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό του Ρουί Βιτόρια. Θυμίζουμε, πως ο Πορτογάλος τεχνικός έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την έλευση του παίκτη στην ομάδα του.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο
Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»
Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα του «Footenfrance», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, η οποία αφορά τον δανεισμό του Πορτογάλου μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Πράσινοι αναμένεται να καλύψουν μέρος των αποδοχών του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σάντσες βλέπει με ενθουσιασμό τη νέα προοπτική και είναι έτοιμος να ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αθήνα με τη φανέλα του Τριφυλλιού. Δεν αποκλείεται μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στη χώρα μας για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό του Ρουί Βιτόρια. Θυμίζουμε, πως ο Πορτογάλος τεχνικός έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την έλευση του παίκτη στην ομάδα του.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο
Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»
Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα