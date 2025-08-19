Ρενάτο Σάντσες: Ένας πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία, με θητεία σε Παρί, Μπάγερν και Ρόμα προ των πυλών του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Ο Πορτογάλος μέσος υπήρξε κάποτε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως οι συχνοί τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να κάνει την καριέρα για την οποία προοριζόταν
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ενεργοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες «βόμβες» των τελευταίων χρόνων στο ελληνικό, ποδόσφαιρο.Οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στον εκλεκτό τους για τη θέση του κεντρικού χαφ και αυτός είναι ο Ρενάτο Σάντσες.
Μάλιστα, η πλευρά του «τριφυλλιού» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για έναν χρόνο, σε μία συμφωνία που αν ολοκληρωθεί θα προβλέπει και την οψιόν για την αγορά του παίκτη από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Μεγάλο ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς με αυτόν στην τεχνική ηγεσία, ο Ρενάτο Σάντσες έχει πραγματοποιήσει από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στην Μπενφίκα.
Πως έφτασε όμως, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να ακούγεται τόσο ζεστά για ελληνική ομάδα. Σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα προσελκύει πλέον πιο καταξιωμένους ποδοσφαιριστές, όπως ο Γιόβιτς και ο Καλάμπρια.
Σε αυτούς τους δύο έρχεται να προσθεθεί και ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος σίγουρα αν δεν είχε τόσους τραυματισμούς θα αγωνιζόταν τώρα στο υψηλότερο επίπεδο.
Ποιος είναι ο Σάντσες
Ο Πορτογάλος γεννήθηκε το 1997 στη Λισσαβόνα και από πολύ μικρός εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπενφίκα. Το 2015 ο Ρουί Βιτόρια τον έβαλε να παίξει πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα και στην πρώτη του θητεία με τους «αετούς» μέτρησε 30 συμμετοχές, είχε 2 γκολ και 1 ασίστ. Παίζοντας και 6 ματς Champions League.
Έτσι κέρδισε και την κλήση για την Εθνική Πορτογαλίας και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το 2016 το Euro. Στη διοργάνωση που έλαβε χώρα στη Γαλλία, ο Σάντσες μέτρησε 6 συμμετοχές και ένα γκολ στους «8» με αντίπαλο την Πολωνία του Λεβαντόφσκι. Με το πέρας του Euro οι ειδικοί του ποδοσφαίρου μιλούσαν για ένα από τα πιο υποσχόμενα κεντρικά χαφ στον κόσμο.
Οι εμφανίσεις του τον έριξαν πολύ γρήγορα στα βαθιά, με την Μπάγερν Μονάχου να ξοδεύει 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Στους Βαυαρούς δεν βρήκε το ρόλο που θα ήθελε και δόθηκε δανεικός στη Σουόνσι και την Premier League. Ένας σοβαρό τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα δεν του επέτρεψε να παίξε πάνω από 16 εμφανίσεις στην Αγγλία.
Επέστρεψε στην Μπάγερν, το 2019 για την τελευταία του σεζόν στη Γερμανία. Με τους Βαυαρούς έκανε συνολικά 53 εμφανίσεις με 2 γκολ και 3 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2019 η Λιλ έκανε τη σπουδαία κίνηση, πληρώνοντας 20.000.000 και αποκτώντας τον Πορτογάλο. Έμεινε τρία χρόνια και ουσιαστικά αναγέννησε την καριέρα του στο γαλλικό βορρά. 91 ματς, 7 γκολ και 10 ασίστ, με σπουδαίες βραδιές για τον Ρενάτο Σάντσες.
Έτσι, το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν ξόδεψε 15.000.000 ευρώ και τον πήρε στην πρωτεύουσα. Έκανε 27 συμμετοχές και σκόραρε 2 φορές με τους Παριζιάνους. Και μετά τη μία σεζόν αυτή, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα. Έπαιξε 12 ματς, καθώς είχε προβλήματα τραυματισμών αλλά και έλλειψη εμπιστοσύνης από τους Ζοσέ Μουρίνιο και Ντανιέλε Ντε Ρόσι, που ήταν προπονητές του.
Το 2024 δόθηκε δανεικός στην αγαπημένη του Μπενφίκα, όπου φόρεσε άλλες 21 φορές τη φανέλα της πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2025 στην Παρί. Η επιθυμία του Πορτογάλου ήταν να παραχωρηθεί ξανά δανεικός στη Μπενφίκα, όμως οι δύο ομάδες δε συμφωνήσαν.
Με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, έχει συνολικά 32 εμφανίσεις και 3 γκολ, ενώ το 2016 είχε πάρει το βραβείο «Golden Boy».
