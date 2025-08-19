Ρενάτο Σάντσες: Ένας πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία, με θητεία σε Παρί, Μπάγερν και Ρόμα προ των πυλών του Παναθηναϊκού - Βίντεο

Το 2024 δόθηκε δανεικός στην αγαπημένη του Μπενφίκα, όπου φόρεσε άλλες 21 φορές τη φανέλα της πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2025 στην Παρί. Η επιθυμία του Πορτογάλου ήταν να παραχωρηθεί ξανά δανεικός στη Μπενφίκα, όμως οι δύο ομάδες δε συμφωνήσαν.Με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, έχει συνολικά 32 εμφανίσεις και 3 γκολ, ενώ το 2016 είχε πάρει το βραβείο «Golden Boy».