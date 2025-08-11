Τζούρισιτς: Αυτά που γίνονται στα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι πρωτόγνωρα»

Ο Σέρβος άσος του Παναθηναϊκού μίλησε για την εμπειρία του στα μπασκετικά ντέρμπι αιωνίων, ενώ είπε τη γνώμη του για την εθνική Σερβίας και τη συμμετοχή της στο επερχόμενο Eurobasket