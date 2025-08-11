Κρίσταλ Πάλας: Απορρίφθηκε η έφεση από το CAS, οριστικά στο Europa League η Νότιγχαμ Φόρεστ

Η UEFA υποβάθμισε την Πάλας τον περασμένο μήνα, επιτρέποντας παράλληλα στην Λιόν να αγωνιστεί στο Europa League, καθώς εκείνη την εποχή, ο όμιλος Eagle Football Group ήταν ο πλειοψηφικός μέτοχος της Λυών, ενώ ο πρόεδρός της, Τζον Τέξτορ, κατείχε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Κρίσταλ Πάλας