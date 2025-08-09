NBA: ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς εναντίον Κάρι στην πρεμιέρα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
NBA Λούκα Ντόντσιτς Στέφεν Κάρι ΛεΜπρόν Τζέιμς

Στην πρεμιέρα (21/10) του NBA οι Λέικερς θα αντιμετωπίσουν τους Γουόριορς και οι πρωταθλητές Θάντερ τους Χιούστον Ρόκετς

Η νέα αγωνιστική περίοδος του NBA θ' αρχίσει στις 21 Οκτωβρίου, με την πρωταθλήτρια ομάδα της Οκλαχόμα Σίτι να φιλοξενεί το Χιούστον, ενώ επίσης για την πρεμιέρα οι «αστέρες» των Λέικερς και Γκόλντεν Στέιτ θ' αναμετρηθούν στο Λος Άντζελες με την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς και του ΛεΜπρόν Τζέιμς απέναντι στον Στεφ Κάρι, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του «ESPN».

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και οι συμπαίκτες του, στους Θάντερ θ' αναμετρηθούν με τους Ρόκετς, που είχαν επίσης μια δυνατή σεζόν το 2024-2025, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση στην Δυτική Περιφέρεια, ενώ εφέτος θα βασισθούν σε σημαντικό βαθμό, στον 36χρονο, Κέβιν Ντουράντ, δις πρωταθλητή του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ το 2017 και το 2018.

Οι αγώνες της πρεμιέρας θα μεταδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το NBC, σηματοδοτώντας την επιστροφή του NBA σε αυτό το δίκτυο για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Η σεζόν 2025-26 είναι η πρώτη ενός 11ετούς συμβολαίου δικαιωμάτων για το NBA, συνολικής αξίας 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, πέραν από την πρεμιέρα, αποκαλύφθηκαν και οι πέντε αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν ανήμερα των Χριστουγέννων. Ημέρα που παραδοσιακά λατρεύεται από τους φαν του NBA, με το πρόγραμμα να είναι πάντοτε γεμάτο από σπουδαίες αναμετρήσεις.

Σε αυτό, όμως δεν υπάρχουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη φετινή σεζόν.

Τα παιχνίδια των Χριστουγέννων στο NBA:
Νικς - Καβαλίερς
Θάντερ - Σπερς
Κλείσιμο
Λέικερς - Ρόκετς
Γουόριορς - Μάβερικς
Νάγκετς - Τίμπεργουλβς

