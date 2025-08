Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες συζητήσεις με Τόμας Μπράιαντ οι πράσινοι, γράφουν οι Σέρβοι

Μετά την μεταγραφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οι «πράσινοι» έχουν αρχίσει να κινούν τις διαδικασίες και για την απόκτηση σέντερ!

Σύμφωνα με τους Σέρβους και πιο συγκεκριμένα με την Telesport που επικαλείται δικές της πηγές, ο εκλεκτός του Εργκίν Άταμαν φέρεται να είναι ο Τόμας Μπράιαντ. Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στους Ιντιάνα Πέισερς, με τους οποίους πήρε μέρος στους τελικούς του NBA.

Μάλιστα γίνεται λόγος για προχωρημένες επαφές με τον Μπράιαντ και για πρόταση ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Είναι 28 χρονών, έχει ύψος 2.08 μέτρα και φέτος είχε κατά μέσο όρο 6.5 πόντους και 3.8 ριμπάουντ, σουτάροντας με 51% εντός παιδιάς και με 32% στα τρίποντα.

Συνολικά στην καριέρα του έχει 333 παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με 8.9 πόντους και 5.1 ριμπάουντ ανά 17 λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Λος Άντζελες Λέικερς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντένβερ Νάγκετς και Μαϊάμι Χιτ.







