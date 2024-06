Ο γάμος της χρονιάς - Παντρεύτηκαν η καλλονή δημοσιογράφος Ντιλέτα Λεότα και ο γκολκίπερ Λορίς Κάριους

Κλείσιμο

Αυτή τη φορά ο ξανθομάλλης γκολκίπερ δεν έκανε κάποιο από τα περίφημα μοιραία λάθη του που έχουν κοστίσει ακριβά στις ομάδες του... Δεν ξέχασε τις βέρες, δεν ξέχασε τι έπρεπε να πει, δεν του... γλίστρησε το μαχαίρι, όπως γλιστρούσε η μπάλα από τα χέρια του.ανήμερα των 31ων γενεθλίων του σε μία από τις καλύτερες «εμφανίσεις» του παντρεύτηκε την αγαπημένη του, την πασίγωνστη Ιταλίδα παρουσιάστρια, σε μια εντυπωσιακή τελετή σε πεντάστερο resort στο νησί Βουλκάνο της Σικελίας.Συνοδευόμενη από τον πατέρα της η νύφη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας υπό τους ήχους του All of me του John Legend, ενώ στο πέπλο του νυφικού της υπήρχε η φράση «Το μόνο που ήθελα πάντα».Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης έχοντας αγκαλιά την κόρη τους Άρια (γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2023) και μπροστά σε 160 καλεσμένους (ανάμεσα τους η Ελισαμπέτα Κανάλις, Μισέλ Χουνζίκερ, η Ελεονόρα Μπερλουσκόνι, η τραγουδίστρια Έλοντι).