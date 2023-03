Μητέρα Χακίμι για την κατηγορία του βιασμού: «Η καρδιά μου λέει ότι ο Άσραφ είναι αθώος»

Mère d’Achraf Hakimi : « Mon cœur me dit que mon fils est innocent et qu'il bénéficie d'une bonne éducation. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Je lui ai parlé de l'affaire, et il m'a juré qu'il était innocent. »



