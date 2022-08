Τσιτσιπάς: «Ενιωσα χαμένος, έπαιξα σχεδόν σαν ερασιτέχνης»

Κλείσιμο

O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν άφαντος για δύο σετ, στο 4ο έσωσε 8 match point, όμως στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα από τον Κολομβιανό, Ντάνιελ Γκαλάν με 3-1 και τον αποκλεισμό από τον 1ο γύρο του US Open.Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Τσιτσιπάς δεν κρύφτηκε ούτε δικαιολογήθηκε λέγοντας:«Ήταν μια από τις λίγες στιγμές στην καριέρα μου που ένιωσα χαμένος. Με "σκότωνε" στο κορτ, δεν ήμουν παρών στο κορτ, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Ήταν από εκείνες τις μέρες που δεν έχεις όρεξη να παίξεις, να αγωνιστείς. Ένιωθα τελείως off. Αυτός έπαιξε σαν παίκτης παγκοσμίου κλάσης κι εγώ έπαιξα σχεδόν σαν ερασιτέχνης. Δεν είναι ωραίο να το λέω, αλλά αυτό συνέβη».«Δεν το ένιωθα ότι θα γίνει, ειλικρινά. Ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένος, έπαιζα καλά στις προπονήσεις. Ένιωθα ότι είχα το μομέντουμ. Ίσως να ένιωσα λίγη ένταση μπαίνοντας στο ματς, διότι δεν έχω καλή ιστορία εδώ στο US Open. Μου αρέσει, όμως, αυτό το τουρνουά. Πρέπει να δουλέψω περισσότερο στις αρνητικές σκέψεις και να μην τις αφήνω να με επηρεάζουν, να μπαίνουν στο κεφάλι μου. Διότι είμαι καλύτερος από αυτό, είμαι πολύ καλύτερος παίκτης και πολύ καλύτερος αθλητής. Όχι, ωστόσο, σήμερα».«Με το πέρασμα των χρόνων έχω μάθει να το διαχειρίζομαι και να είμαι πιο ώριμος με έναν πιο υπεύθυνο τρόπο. Έχουμε πολλές κακές μέρες μέσα στη σεζόν και πρέπει να τις διαχειριστούμε και να τις δεχτούμε. Και αυτό δεν είναι εύκολο, ιδίως όταν θέλεις να κάνεις μια σπουδαία χρονιά και βάζεις στόχο από την αρχή της σεζόν. Πολλές φορές σε γυρίζει πίσω. Είναι σημαντικό να το αφήνεις πίσω σου, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Είμαι χαρούμενος που έχω ακόμα αυτό το πνεύμα νικητή μέσα μου, αλλιώς δεν θα μπορούσα να κερδίσω ούτε σετ σήμερα».«Δεν θα πω ψέματα. Είχα μεγάλο κίνητρο πριν αρχίσει η διοργάνωση, διότι ήξερα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το τουρνουά για να πλησιάσω το Νο.1. Θα ήταν περίεργο να μην περνούσε από το μυαλό μου, διότι είναι κάτι που ήθελα από τότε που ήμουν παιδί. Ήξερα ότι ήταν η ευκαιρία μου να τα δώσω όλα και να το παλέψω. Τώρα έχω λιγότερες πιθανότητες, αλλά θα προσπαθήσω να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους μέχρι το τέλος της σεζόν και ίσως να τερματίσω στο Top 3».