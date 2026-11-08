Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Όταν τραγούδησα με τη Βίσση το «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος» μου είπε η Διαμάντη «ποια είναι αυτή ρε;»
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Μάκης Χριστοδουλόπουλος Άννα Βίσση Λίτσα Διαμάντη Τραγούδι

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Όταν τραγούδησα με τη Βίσση το «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος» μου είπε η Διαμάντη «ποια είναι αυτή ρε;»

Είναι πολύ καλή, λέει πολύ ωραία τραγούδια, τη λατρεύω, είπε ο τραγουδιστής για την Άννα Βίσση

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Όταν τραγούδησα με τη Βίσση το «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος» μου είπε η Διαμάντη «ποια είναι αυτή ρε;»
Ιωάννα Μαρίνου
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Μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν, όταν ερμήνευσε με την Άννα Βίσση το «Ένας Έρωτας Μεγάλος» μοιράστηκε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, δηλώνοντας πως τον είχε καλέσει η Λίτσα Διαμάντη, με την οποία είχε ερμηνεύσει αρχικά το κομμάτι, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «ποια είναι αυτή ρε;».

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, μιλώντας για την πορεία της Άννας Βίσση, τη συνάντησή τους σε ένα ταξίδι στην Ατλάντα, αλλά και για την εκπομπή που παρουσίαζε η καλλιτέχνιδα «Με Αγάπη Άννα» όπου εκεί είχαν πει μαζί το «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος».

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος μοιράστηκε την αντίδραση της Λίτσας Διαμάντη, όταν άκουσε την ερμηνεία το ντουέτο τους, δηλώνοντας: «Με την Άννα Βίσση συναντηθήκαμε τότε που ήταν στο “Με Αγάπη Άννα”. Πήγα εκεί, τραγούδησα. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή και τη λατρεύω, αλλά είναι και ο άλλος μεγάλος μουσικός ο άντρας της (σ.σ ο Νίκος Καρβέλας). Είχαμε πάει μαζί στην Ατλάντα και εκεί είπαμε το "Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος". Το είπε τόσο καλά, γιατί μου είπε η Διαμάντη "ποια είναι αυτή ρε;"».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε ξανά πως θαυμάζει την Άννα Βίσση και την καλλιτεχνική πορεία της, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για την πρόσφατη κόντρα της με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα: «Είναι καλή, πολύ καλή, λέει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά και ο άλλος πάρα πολύ καλός σαν μουσικός. Τώρα τι θα κάνουν στο δεν ξέρω».

Δείτε εδώ την ερμηνεία του Μάκη Χριστοδουλόπουλου με την Άννα Βίσση

Ένας έρωτας μεγάλος - Άννα Βίσση & Μάκης Χριστοδουλόπουλος | "Με αγάπη Άννα" (1995) ANT1 TV

Το «Ένας Έρωτας Μεγάλος» σε στίχους της Εύης Δρούτσα και μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, είναι ντουέτο της Λίτσας Διαμάντη και του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, που κυκλοφόρησε το 1991.

ΛIΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - Ενας ερωτας μεγαλος - official video clip
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

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