Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Όταν τραγούδησα με τη Βίσση το «Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος» μου είπε η Διαμάντη «ποια είναι αυτή ρε;»

«Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος».

Μάκης Χριστοδουλόπουλος μοιράστηκε την αντίδραση της Λίτσας Διαμάντη, όταν άκουσε την ερμηνεία το ντουέτο τους, δηλώνοντας:





Δείτε εδώ την ερμηνεία του Μάκη Χριστοδουλόπουλου με την Άννα Βίσση





Το «Ένας Έρωτας Μεγάλος» σε στίχους της Εύης Δρούτσα και μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, είναι ντουέτο της Λίτσας Διαμάντη και του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, που κυκλοφόρησε το 1991.



«Είναι καλή, πολύ καλή, λέει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά και ο άλλος πάρα πολύ καλός σαν μουσικός. Τώρα τι θα κάνουν στο δεν ξέρω».Το «Ένας Έρωτας Μεγάλος» σε στίχους της Εύης Δρούτσα και μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, είναι ντουέτο της Λίτσας Διαμάντη και του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, που κυκλοφόρησε το 1991.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε ξανά πως θαυμάζει την Άννα Βίσση και την καλλιτεχνική πορεία της, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για την πρόσφατη κόντρα της με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα: