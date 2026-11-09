Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από δύο περιστατικά πυροβολισμών σε πανεπιστήμιο στη Βόρεια Καρολίνα

Συνελήφθη 20χρονος για την πρώτη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γουίνστον-Σέιλεμ - Οι Αρχές ερευνούν εάν συνδέονται τα δύο περιστατικά





Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου (04:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας), όταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη για την ασφάλεια των εκδηλώσεων άκουσαν πυροβολισμούς.







Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και μία 22χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαινόταν να έχει προκληθεί από πυροβολισμό. Αφού δέχθηκε ιατρική φροντίδα, πήρε εξιτήριο.



Συνελήφθη 20χρονος για ανθρωποκτονία Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο βοηθός αρχηγού της Αστυνομίας, Τζέισον Σουέιμ, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 20χρονου Ζιγέρ Σπινκς την Κυριακή.







Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ο συλληφθείς δεν φοιτούσε στο πανεπιστήμιο.



Δεύτερο περιστατικό με δύο τραυματίες μέσα σε λιγότερο από μία ώρα Πριν συμπληρωθεί μία ώρα από την πρώτη επίθεση, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών στην ίδια πανεπιστημιούπολη.



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Για τη δεύτερη υπόθεση δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά.



«Θα εντοπίσουμε όλους όσοι ευθύνονται» Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Γουίνστον-Σέιλεμ, Γουίλιαμ Πεν Τζούνιορ, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι Αρχές θα εντοπίσουν όλους όσοι εμπλέκονται στα βίαια επεισόδια.



«Είναι σημαντικό η ευθύνη γι' αυτά τα τραγικά γεγονότα να αποδοθεί στους σωστούς ανθρώπους, δηλαδή σε εκείνους που διέπραξαν αυτές τις πράξεις», δήλωσε.



Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν σε δύο περιστατικά πυροβολισμών που σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη της μίας ώρας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Γουίνστον-Σέιλεμ , στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για την επιστροφή των αποφοίτων (homecoming). Για την πρώτη επίθεση συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος δεν είναι φοιτητής του πανεπιστημίου, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου (04:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας), όταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη για την ασφάλεια των εκδηλώσεων άκουσαν πυροβολισμούς.Σπεύδοντας στο σημείο, εντόπισαν έναν 19χρονο άνδρα με τραύμα από σφαίρα. Παρά τις προσπάθειές τους να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και μία 22χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύμα που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαινόταν να έχει προκληθεί από πυροβολισμό. Αφού δέχθηκε ιατρική φροντίδα, πήρε εξιτήριο.Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο βοηθός αρχηγού της Αστυνομίας, Τζέισον Σουέιμ, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 20χρονου Ζιγέρ Σπινκς την Κυριακή.Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, επίθεση με φονικό όπλο και κατοχή πυροβόλου όπλου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο νεαρός κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ο συλληφθείς δεν φοιτούσε στο πανεπιστήμιο.Πριν συμπληρωθεί μία ώρα από την πρώτη επίθεση, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών στην ίδια πανεπιστημιούπολη.Αστυνομικοί που άκουσαν και πάλι πυροβολισμούς κινητοποιήθηκαν άμεσα. Σύμφωνα με τον Τζέισον Σουέιμ, η ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε έπειτα από συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.Για τη δεύτερη υπόθεση δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά.Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Γουίνστον-Σέιλεμ, Γουίλιαμ Πεν Τζούνιορ, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι Αρχές θα εντοπίσουν όλους όσοι εμπλέκονται στα βίαια επεισόδια.«Είναι σημαντικό η ευθύνη γι' αυτά τα τραγικά γεγονότα να αποδοθεί στους σωστούς ανθρώπους, δηλαδή σε εκείνους που διέπραξαν αυτές τις πράξεις», δήλωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις αλληλοκατηγορίες και την απόδοση ευθυνών προτού ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.



Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέλη της τοπικής κοινότητας εξέφραζαν τα συλλυπητήριά τους και απηύθυναν εκκλήσεις για προσευχές.



Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ψυχολογική υποστήριξη στους φοιτητές Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Γουίνστον-Σέιλεμ, Μπονίτα Τζ. Μπράουν, χαρακτήρισε τα περιστατικά «παράλογη βία», διαβεβαιώνοντας τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς ότι η πανεπιστημιούπολη είναι ασφαλής.



Όπως ανακοίνωσε, πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στον χώρο για όσο διάστημα συνεχίζονται οι έρευνες.



Παράλληλα, το πανεπιστήμιο προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους έχουν ανάγκη μετά τα βίαια γεγονότα.



«Αναγνωρίζουμε επίσης την ανησυχία και το άγχος που έχουν προκαλέσει αυτά τα περιστατικά στους φοιτητές, στους γονείς, στις οικογένειες και στην ευρύτερη κοινότητά μας», ανέφερε η Μπράουν.



«Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ευθύνη μας για την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης», πρόσθεσε.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο σερίφης της κομητείας Φόρσαϊθ, Μπόμπι Κίμπρο Τζούνιορ, ο οποίος ζήτησε από την τοπική κοινωνία να παραμείνει ενωμένη.



«Αυτή τη στιγμή, η κοινότητα χρειάζεται τις προσευχές σας. Η κοινότητα έχει ανάγκη να σταθούμε όλοι μαζί», δήλωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου.