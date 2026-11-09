Πάπας Λέων προς Μιλέι: «Η εξουσία έχει όρια, η δημοκρατία της Αργεντινής πρέπει να προστατευθεί»

Αιχμές για την άσκηση της εξουσίας και την οικονομική πολιτική κατά την ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα στο Μπουένος Άιρες





Η ομιλία του







«Η εξουσία είναι περισσότερο αυθεντική όταν ασκείται ως υπηρεσία», δήλωσε ο Πάπας Λέων.



«Όσοι ασκούν εξουσία έχουν καθήκον να ενεργούν με σύνεση, να αναγνωρίζουν τα όρια της εξουσίας που τους έχει εμπιστευθεί και να κατευθύνουν τις αποφάσεις τους προς το καλό ολόκληρης της κοινότητας», πρόσθεσε.







Οι τοποθετήσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο Μιλέι, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2027, βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας και τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής πολιτικής του.



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«Η δημοκρατία αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να διαφυλαχθεί» Ο Πάπας επέμεινε στην ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών θεσμών, τονίζοντας ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά προϋποθέτει την αποδοχή της διαφορετικής άποψης και την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου.



«Η δημοκρατία αποτελεί μέρος της κληρονομιάς της Αργεντινής που πρέπει να διαφυλαχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως εξήγησε, η δημοκρατική λειτουργία ενισχύεται «μέσα από την υπομονετική αναζήτηση συμφωνίας και την ικανότητα να βλέπουμε όσους σκέφτονται διαφορετικά ως συμπολίτες μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό μέλλον».



Σαφές μήνυμα για την προστασία της δημοκρατίας και τα όρια της πολιτικής εξουσίας έστειλε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι , κατά την επίσκεψή του στο Μπουένος Άιρες την Κυριακή (8/11). Μιλώντας ενώπιον του Αργεντινού προέδρου, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ποντίφικας υπογράμμισε ότι όσοι κυβερνούν οφείλουν να υπηρετούν το σύνολο των πολιτών και να αναγνωρίζουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, σε μια παρέμβαση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.Η ομιλία του Πάπα πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Palacio Libertad του Μπουένος Άιρες, σηματοδοτώντας την έναρξη της τριήμερης επίσκεψής του στην Αργεντινή, δεύτερο σταθμό της 12ήμερης περιοδείας του στη Νότια Αμερική.Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Ποντίφικα στην κατά πλειονότητα καθολική χώρα από το 1987, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία του.«Η εξουσία είναι περισσότερο αυθεντική όταν ασκείται ως υπηρεσία», δήλωσε ο Πάπας Λέων.«Όσοι ασκούν εξουσία έχουν καθήκον να ενεργούν με σύνεση, να αναγνωρίζουν τα όρια της εξουσίας που τους έχει εμπιστευθεί και να κατευθύνουν τις αποφάσεις τους προς το καλό ολόκληρης της κοινότητας», πρόσθεσε.Η συγκεκριμένη αποστροφή προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα από το κατάμεστο ακροατήριο, αναγκάζοντας τον Ποντίφικα να επαναλάβει τα λόγια του.Οι τοποθετήσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο Μιλέι, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2027, βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας και τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής πολιτικής του.Ο Πάπας επέμεινε στην ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών θεσμών, τονίζοντας ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά προϋποθέτει την αποδοχή της διαφορετικής άποψης και την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου.«Η δημοκρατία αποτελεί μέρος της κληρονομιάς της Αργεντινής που πρέπει να διαφυλαχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, η δημοκρατική λειτουργία ενισχύεται «μέσα από την υπομονετική αναζήτηση συμφωνίας και την ικανότητα να βλέπουμε όσους σκέφτονται διαφορετικά ως συμπολίτες μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό μέλλον».

Η αναφορά αυτή έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αργεντινός πρόεδρος έχει δεχθεί κατηγορίες ότι υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία με τη διχαστική ρητορική του και τις επιθέσεις του εναντίον του Τύπου.







Η απάντηση Μιλέι και η υπεράσπιση των φιλελεύθερων πολιτικών του Από την πλευρά του, ο Χαβιέρ Μιλέι επέλεξε να υπερασπιστεί το ιδεολογικό και οικονομικό του πρόγραμμα κατά την ομιλία με την οποία καλωσόρισε τον Ποντίφικα.



Ο Αργεντινός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα δικαιώματα στη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία αποτελούν τη βάση τόσο του Συντάγματος της Αργεντινής όσο και των δυτικών δημοκρατιών.



Ο Μιλέι αναδείχθηκε στην προεδρία το 2023, έχοντας πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα αντισυμβατική προεκλογική εκστρατεία. Με χαρακτηριστικό του στοιχείο τις εκρηκτικές δημόσιες τοποθετήσεις και την ατημέλητη κόμη του, εμφανιζόταν συχνά κρατώντας ένα αλυσοπρίονο, το οποίο είχε μετατρέψει σε σύμβολο των δραστικών περικοπών στις κρατικές δαπάνες που υποσχόταν για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.



Η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζει έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την Καθολική Εκκλησία να επικρίνει τις δυσανάλογες επιπτώσεις της στα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας.



Ο ίδιος επιμένει ότι οι περικοπές αποτελούν τον μοναδικό αποτελεσματικό δρόμο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.



Στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής του, ο ετήσιος πληθωρισμός έχει μειωθεί από επίπεδα άνω του 200% στο 33%.



Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δημοτικότητάς του ενόψει των εκλογών του 2027, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της περικοπής επιδοτήσεων, των απολύσεων στον δημόσιο τομέα και του κλεισίματος επιχειρήσεων, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης πίεσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.







Οι διαφωνίες με τον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός στην ιστορία που εξελέγη επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει βρεθεί και στο επίκεντρο αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Νωρίτερα φέτος, ο Ποντίφικας προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου όταν καταδίκασε τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο ο Χαβιέρ Μιλέι έχει υποστηρίξει έντονα.



Παράλληλα, ο Λέων προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε μια ασυνήθιστη για επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας κίνηση, ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.



Χιλιάδες πιστοί στους δρόμους για την ιστορική επίσκεψη Η άφιξη του Πάπα στο αεροδρόμιο Χόρχε Νιούμπερι του Μπουένος Άιρες την Κυριακή προκάλεσε ενθουσιασμό στους πιστούς, που συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής του προς το κέντρο της πρωτεύουσας.



Πλήθη πολιτών κρατούσαν μικρές σημαίες του Βατικανού και της Αργεντινής, ενώ καθολικές μοναχές με καφέ-μπεζ ενδύματα φώναζαν ρυθμικά: «Ο Πάπας είναι εδώ, το αισθανόμαστε».







«Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια, 39 για την ακρίβεια, από τότε που ένας Πάπας επισκέφθηκε την Αργεντινή», δήλωσε η Κλαούντια Σόνα, η οποία ταξίδεψε από τη βόρεια επαρχία Σάλτα για να παρακολουθήσει την ιστορική επίσκεψη.



«Για τους καθολικούς, και πιστεύω και για τους μη καθολικούς, αυτό είναι μια αναγέννηση», πρόσθεσε.



Περιοδεία σε τέσσερις πόλεις μετά την επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα Ο 71χρονος Ποντίφικας πραγματοποιεί μία από τις πιο απαιτητικές διεθνείς περιοδείες επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας των τελευταίων δεκαετιών, λιγότερο από έναν μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του πνεύμονα.



Παρά την πρόσφατη επέμβαση, μίλησε την Κυριακή επί 25 λεπτά, με σταθερή και καθαρή φωνή, ενώ το πρόγραμμά του προβλέπει επισκέψεις σε τέσσερις πόλεις της Αργεντινής έως την Τετάρτη.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Μιλέι, ο Πάπας επέλεξε να τοποθετήσει στο επίκεντρο της παρέμβασής του την ευθύνη των κυβερνώντων απέναντι σε όλους τους πολίτες, τον σεβασμό των θεσμών και την ανάγκη πολιτικής συνύπαρξης, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές διαφορές.