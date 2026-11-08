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Παραδοχή Τραμπ ότι η πολιτική του για τις απελάσεις μεταναστών ήταν «πολύ σκληρή»
Παραδοχή Τραμπ ότι η πολιτική του για τις απελάσεις μεταναστών ήταν «πολύ σκληρή»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του
Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σήμερα Κυριακή σε συνέντευξή του στο CBS, ότι η πολιτική του για μαζικές απελάσεις μεταναστών ήταν «πολύ σκληρή».
«Νομίζω ότι ήταν πολύ σκληρή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφο του CBS που τον ρώτησε σχετικά.
Είναι μια παραδοχή από τον Αμερικανό πρόεδρο που έρχεται λίγες μέρες μετά την ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, χωρίς πάντως να διευκρινίσει αν σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγισή του.
Επιπλέον, μόλις την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τις εκλογές, προώθησε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, εκπρόσωπο της ακροδεξιάς που έπαιξε βασικό ρόλο στην πολιτική των μαζικών απελάσεων μεταναστών, στη στρατηγικής σημασίας θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.
Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες επικράτησαν συντριπτικά οι Δημοκρατικοί, ισπανόφωνοι ψηφοφόροι που είχαν συμβάλει στην επανεκλογή του Τραμπ στράφηκαν εναντίον του, απογοητευμένοι από τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για χαμηλότερες τιμές και τον χαρακτήρα των αδιάκριτων απελάσεων από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE).
Σε μακροσκελή ανάρτηση στο X την επόμενη μέρα της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, την οποία απέδωσε κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, «να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες».
«Νομίζω ότι ήταν πολύ σκληρή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφο του CBS που τον ρώτησε σχετικά.
Q: You think your deportation policy went too far?— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Trump: I think it might be too tough. pic.twitter.com/NKhFjZKxnd
Επιπλέον, μόλις την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τις εκλογές, προώθησε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, εκπρόσωπο της ακροδεξιάς που έπαιξε βασικό ρόλο στην πολιτική των μαζικών απελάσεων μεταναστών, στη στρατηγικής σημασίας θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.
Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες επικράτησαν συντριπτικά οι Δημοκρατικοί, ισπανόφωνοι ψηφοφόροι που είχαν συμβάλει στην επανεκλογή του Τραμπ στράφηκαν εναντίον του, απογοητευμένοι από τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για χαμηλότερες τιμές και τον χαρακτήρα των αδιάκριτων απελάσεων από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE).
Σε μακροσκελή ανάρτηση στο X την επόμενη μέρα της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, την οποία απέδωσε κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, «να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες».
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