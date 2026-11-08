ΑΕΚ: Ο Κουτέσα στη θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα
SPORTS
ΑΕΚ Ντέρεκ Κουτέσα Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

ΑΕΚ: Ο Κουτέσα στη θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο Ελβετός εξτρέμ θα δηλωθεί αντί του Ουκρανού που τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης

ΑΕΚ: Ο Κουτέσα στη θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα
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Ο Ντέρεκ Κουτέσα θα είναι ο νέος παίκτης που θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. 

Αυτό αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδειακό, ο Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Κουτέσα πρόκειται να πάρει τη θέση του Ζούμπκοφ που θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. 

Ο Ουκρανός άσος υπέστη κάταγμα κόπωσης και σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε θα έμενε εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες. Για να δηλωθεί ο Κουτέσα στη λίστα πάντως, σημαίνει πως ο Ζούμπκοφ θα είναι μίνιμουμ εκτός αγώνων για δύο μήνες, καθώς αυτό είναι και το χρονικό όριο που δίνει το δικαίωμα σε μια ομάδα να προχωρήσει σε αλλαγή.

Η ΑΕΚ έχει να παίξει ακόμα τέσσερα ματς στη League Phase του Champions League. Με Κόμο εκτός (24/11), Γαλατασαράι (8/12) εντός, Ρόμα εντός (19/1) και Μπορούσια εκτός (27/1).
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