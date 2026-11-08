Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς εμφανή τραύματα η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα, τα πρώτα ευρήματα και τα σενάρια που εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής και δεν έφερε εμφανείς κακώσεις ενώ, λόγω της σήψης, ο χρόνος θανάτου εκτιμάται σε περίπου πέντε ημέρες-μία εβδομάδα νωρίτερα