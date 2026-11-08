Στον ύπνο σκότωσε τους γονείς και την αδερφή του ο τρομοκράτης της Κρακοβίας: Ποιος είναι 24χρονος Michal Oksinski που σόκαρε την Πολωνία

🇵🇱 Tiroteo con muertos en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia. Un tiroteo se produjo alrededor de las 15:00 horas de hoy en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, cerca de la calle Sławkowska, uno de los lugares más concurridos por turistas en Polonia. https://t.co/JDdFAyiinC — Sarah Ilych♦️Ilyinovka♥️🧸RIA Novosti (@Sarah83336937) November 8, 2026

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο Michal Oksinski καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας. Οι μαρτυρίες γειτόνων παρουσιάζουν μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του. Σημειώνεται ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον δράστη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων φωτογραφιών δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης και τις Αρχές.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski, ενώ εξετάζουν εάν έδρασε μόνος του και εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας των συγγενών του και της επίθεσης στην Κρακοβία.

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Από το οικογενειακό διαμέρισμα στο αιματοκύλισμα της Κρακοβίας