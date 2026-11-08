Νίστρουπ: «Σημαντική νίκη για εμάς, είμασταν και τυχεροί σήμερα»
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ Ηρακλής

Νίστρουπ: «Σημαντική νίκη για εμάς, είμασταν και τυχεροί σήμερα»

Όσα δήλωσε ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Καυτατζόγλειο

Νίστρουπ: «Σημαντική νίκη για εμάς, είμασταν και τυχεροί σήμερα»
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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραδέχτηκε πως ο Παναθηναϊκός είχε την τύχη με το μέρος του απέναντι στον Ηρακλή, αλλά δεν δέχεται κουβέντα για το πέναλτι με το οποίο η ομάδα του κέρδισε στο «Καυταζόγλειο» (1-2).

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν η πιο αδύναμη εμφάνισή μας από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο αντίπαλος το έκανε πολύ δύσκολο για μας, δεν σταματήσαμε όμως να πιστεύουμε.

Από ένα σημείο και μετά σκεφτόμουν πως το ματς θα έρθει ισόπαλο. Σταθήκαμε τυχεροί με το πέναλτι, αλλά ήταν πέναλτι. Δεν θέλω να ακούσω παράπονα, γιατί ακούμε πολλά τους τελευταίους τέσσερις μήνες με τα πέναλτι και τις κόκκινες κάρτες.

Είναι καθαρό πέναλτι, έτσι είναι ο κανονισμός. Γενικά για μας ήταν μια κακή μέρα πάντως», ανέφερε στο Magenda Sports.

Για το αν η νίκη ήταν δήλωση τίτλου είπε: «Δεν κοιτάζω πολύ μακριά. Κοιτάζουμε το επόμενο ματς με τον ΟΦΗ. Έχουμε καλούς αντιπάλους, είναι υψηλό το επίπεδο δυσκολίας.

Την Πέμπτη ήμασταν καλοί, σήμερα δυσκολευτήκαμε. Τώρα θα πάρουμε ανάσες και ενέργεια στη διακοπή με τις εθνικές ομάδες. Είναι σημαντικό για μας».

Τέλος για την παρουσία περίπου 1.000 φίλων του Παναθηναϊκού είπε: «Μας στήριξαν και πάλι και τους ευχαριστούμε, ήταν φανταστικοί».
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