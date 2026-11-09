Τραμπ προς Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν: Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαφωνεί με την προσέγγιση του αντιπροέδρου για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, αλλά αποκλείει ρήξη μεταξύ τους - Τι είπε για νέα πλήγματα στην Τεχεράνη