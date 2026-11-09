Τραμπ προς Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν: Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε
Τραμπ προς Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν: Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε
Ο Αμερικανός πρόεδρος διαφωνεί με την προσέγγιση του αντιπροέδρου για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, αλλά αποκλείει ρήξη μεταξύ τους - Τι είπε για νέα πλήγματα στην Τεχεράνη
Νέα διάσταση στις διαφορετικές προσεγγίσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και το πολιτικό κόστος που είχε για τους Ρεπουμπλικανούς, έδωσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου την Κυριακή. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι πολλοί αντέδρασαν στην ανάλυση του Βανς για την εκλογική ήττα του κόμματος, υποστηρίζοντας πως ο αντιπρόεδρός του θα έπρεπε να είχε υπερασπιστεί πιο ξεκάθαρα τη στρατιωτική επέμβαση. Την ίδια ώρα, πάντως, χαρακτήρισε «εξαιρετικά απίθανη» την ανάγκη νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.
Μιλώντας από τη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο κείμενο που δημοσίευσε την Τετάρτη ο Τζέι Ντι Βανς, στο οποίο συνέδεσε τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο στο Ιράν.
Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι συμφωνούσε σε μεγάλο βαθμό με τον αντιπρόεδρό του, αυτή τη φορά η τοποθέτησή του ήταν περισσότερο επιφυλακτική.
«Πολλοί δεν συμφώνησαν με τα σχόλιά του. Αλλά όχι εγώ», δήλωσε.
«Είχε δίκιο, εκτός από ένα πράγμα. Θα έπρεπε να είχε κάνει μία ακόμη δήλωση. Μία δήλωση που θεωρώ πολύ σημαντική. Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε ξανά; Η απάντηση είναι ναι», πρόσθεσε.
Με τον τρόπο αυτό, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι εξακολουθεί να υπερασπίζεται την απόφαση για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, ανεξάρτητα από τις συνέπειές της για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις κάλπες.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η δημόσια παρέμβαση του Βανς δεν έχει προκαλέσει ρήγμα στη μεταξύ τους σχέση.
Αντίθετα, έθεσε ευθέως το ζήτημα της απώλειας της Γερουσίας και της ευθύνης που πρέπει να αναληφθεί για το εκλογικό αποτέλεσμα.
«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το», έγραψε.
«Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσουμε. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτή είναι μια ειλικρινής στάση», συνέχισε.
Ο αντιπρόεδρος κατέληξε με μία χαρακτηριστική αποστροφή:
«Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από αυτό το σημείο».
Η διαφορετική έμφαση στις τοποθετήσεις των δύο ανδρών είναι εμφανής. Ο Βανς επικεντρώνεται στις εκλογικές συνέπειες του πολέμου και στην ανάγκη αποτίμησής τους, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι η στρατιωτική απόφαση ήταν σωστή και θα την επαναλάμβανε.
Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, χωρίς ουσιαστική διπλωματική πρόοδο ή σημαντική νέα στρατιωτική δραστηριότητα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Τραμπ επανέλαβε πέντε φορές ότι θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» να χρειαστούν νέες αμερικανικές επιθέσεις, συνδέοντας ωστόσο την εκτίμησή του με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία», είπε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.
«Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Είναι ένα κράτος που καταρρέει. Μόλις ανακοινώθηκε, το είδατε, ότι ο πληθωρισμός τους φέτος είναι 301%. Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί», υποστήριξε, επικαλούμενος οικονομικά στοιχεία για το Ιράν.
«Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο, αλλά τους χτυπήσαμε πραγματικά πολύ σκληρά. Τους χτύπησα τόσο σκληρά. Δεν ξέρετε πόσο σκληρά τους χτύπησα», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά.
«Οικονομικά μαραζώνουν. Τους έχουμε πλήξει στρατιωτικά. Θα μπορούσαμε να τους αποτελειώσουμε», δήλωσε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.
«Είμαστε έτοιμοι. Έχω τρία αεροπλανοφόρα εκεί. Το άλλο μόλις έφτασε. Έχουμε τρία. Είναι πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα για δράση», ανέφερε.
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι προηγούμενες αμερικανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν και έχουν περιορίσει σημαντικά τις πυραυλικές δυνατότητες και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη διαθέτει πλέον μόλις το 10% της προηγούμενης πυραυλικής της ισχύος και το 15% των δυνατοτήτων της σε drones, καθώς πολλά εργοστάσια έχουν καταστραφεί.
Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εντοπίσει στόχους υποδομών σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επιχείρησης, μεταξύ των οποίων σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες.
«Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε να καταστρέψουμε κυριολεκτικά σε μία ώρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «θα καταρρεύσουν όλες».
Ωστόσο, υποστήριξε ότι θα προτιμούσε να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη, καθώς η αποκατάσταση των υποδομών θα απαιτούσε χρόνια.
«Δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί, ουσιαστικά, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να ξαναχτιστούν. Δεν μου αρέσει να γκρεμίζω γέφυρες. Και το πιο δύσκολο πράγμα να χτίσεις είναι μια γέφυρα. Χρειάζονται χρόνια, και εγώ είμαι καλός κατασκευαστής», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε ότι δεν θεωρεί πιθανή την ανάγκη νέων πληγμάτων.
«Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι απαραίτητο. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε.
Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη θέση που διατυπώνει ο Τραμπ για τον πόλεμο: υπερασπίζεται την αρχική στρατιωτική επέμβαση, επιμένει ότι θα λάμβανε ξανά την ίδια απόφαση, αλλά δηλώνει ότι προτιμά πλέον μια συμφωνία από έναν νέο γύρο επιθέσεων.
Αυτή είναι και η βασική διαφορά με την τοποθέτηση του Βανς, ο οποίος, στην αποτίμηση της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, επέλεξε να αναδείξει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης, χωρίς να δηλώσει ότι αυτό ήταν δικαιολογημένο.
Μιλώντας από τη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο κείμενο που δημοσίευσε την Τετάρτη ο Τζέι Ντι Βανς, στο οποίο συνέδεσε τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο στο Ιράν.
Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι συμφωνούσε σε μεγάλο βαθμό με τον αντιπρόεδρό του, αυτή τη φορά η τοποθέτησή του ήταν περισσότερο επιφυλακτική.
«Πολλοί δεν συμφώνησαν με τα σχόλιά του. Αλλά όχι εγώ», δήλωσε.
«Είχε δίκιο, εκτός από ένα πράγμα. Θα έπρεπε να είχε κάνει μία ακόμη δήλωση. Μία δήλωση που θεωρώ πολύ σημαντική. Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε ξανά; Η απάντηση είναι ναι», πρόσθεσε.
Με τον τρόπο αυτό, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι εξακολουθεί να υπερασπίζεται την απόφαση για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, ανεξάρτητα από τις συνέπειές της για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις κάλπες.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η δημόσια παρέμβαση του Βανς δεν έχει προκαλέσει ρήγμα στη μεταξύ τους σχέση.
Η αιχμηρή ανάλυση Βανς για την απώλεια της ΓερουσίαςΟ Τζέι Ντι Βανς είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τον πόλεμο στο Ιράν ήδη πριν από την έναρξή του. Στην ανάλυση που δημοσίευσε την Τετάρτη, απέφυγε να υποστηρίξει ότι η στρατιωτική επιχείρηση άξιζε το πολιτικό τίμημα που πλήρωσαν οι Ρεπουμπλικανοί.
Αντίθετα, έθεσε ευθέως το ζήτημα της απώλειας της Γερουσίας και της ευθύνης που πρέπει να αναληφθεί για το εκλογικό αποτέλεσμα.
«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το», έγραψε.
«Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσουμε. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτή είναι μια ειλικρινής στάση», συνέχισε.
Ο αντιπρόεδρος κατέληξε με μία χαρακτηριστική αποστροφή:
«Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από αυτό το σημείο».
Η διαφορετική έμφαση στις τοποθετήσεις των δύο ανδρών είναι εμφανής. Ο Βανς επικεντρώνεται στις εκλογικές συνέπειες του πολέμου και στην ανάγκη αποτίμησής τους, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι η στρατιωτική απόφαση ήταν σωστή και θα την επαναλάμβανε.
Τραμπ: «Εξαιρετικά απίθανο» να χρειαστεί νέα επίθεση στο ΙράνΤην ίδια ημέρα, σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 20 λεπτών στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης.
Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, χωρίς ουσιαστική διπλωματική πρόοδο ή σημαντική νέα στρατιωτική δραστηριότητα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Τραμπ επανέλαβε πέντε φορές ότι θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» να χρειαστούν νέες αμερικανικές επιθέσεις, συνδέοντας ωστόσο την εκτίμησή του με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία», είπε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.
«Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Είναι ένα κράτος που καταρρέει. Μόλις ανακοινώθηκε, το είδατε, ότι ο πληθωρισμός τους φέτος είναι 301%. Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί», υποστήριξε, επικαλούμενος οικονομικά στοιχεία για το Ιράν.
«Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο, αλλά τους χτυπήσαμε πραγματικά πολύ σκληρά. Τους χτύπησα τόσο σκληρά. Δεν ξέρετε πόσο σκληρά τους χτύπησα», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά.
«Οικονομικά μαραζώνουν. Τους έχουμε πλήξει στρατιωτικά. Θα μπορούσαμε να τους αποτελειώσουμε», δήλωσε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.
«Έχουμε τρία αεροπλανοφόρα έτοιμα για δράση»Παρά την έμφαση που έδωσε στην πιθανότητα διπλωματικής διευθέτησης, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
«Είμαστε έτοιμοι. Έχω τρία αεροπλανοφόρα εκεί. Το άλλο μόλις έφτασε. Έχουμε τρία. Είναι πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα για δράση», ανέφερε.
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι προηγούμενες αμερικανικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν και έχουν περιορίσει σημαντικά τις πυραυλικές δυνατότητες και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη διαθέτει πλέον μόλις το 10% της προηγούμενης πυραυλικής της ισχύος και το 15% των δυνατοτήτων της σε drones, καθώς πολλά εργοστάσια έχουν καταστραφεί.
Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εντοπίσει στόχους υποδομών σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επιχείρησης, μεταξύ των οποίων σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες.
«Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε να καταστρέψουμε κυριολεκτικά σε μία ώρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «θα καταρρεύσουν όλες».
Ωστόσο, υποστήριξε ότι θα προτιμούσε να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη, καθώς η αποκατάσταση των υποδομών θα απαιτούσε χρόνια.
«Δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί, ουσιαστικά, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να ξαναχτιστούν. Δεν μου αρέσει να γκρεμίζω γέφυρες. Και το πιο δύσκολο πράγμα να χτίσεις είναι μια γέφυρα. Χρειάζονται χρόνια, και εγώ είμαι καλός κατασκευαστής», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε ότι δεν θεωρεί πιθανή την ανάγκη νέων πληγμάτων.
«Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι απαραίτητο. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε.
Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη θέση που διατυπώνει ο Τραμπ για τον πόλεμο: υπερασπίζεται την αρχική στρατιωτική επέμβαση, επιμένει ότι θα λάμβανε ξανά την ίδια απόφαση, αλλά δηλώνει ότι προτιμά πλέον μια συμφωνία από έναν νέο γύρο επιθέσεων.
Αυτή είναι και η βασική διαφορά με την τοποθέτηση του Βανς, ο οποίος, στην αποτίμηση της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, επέλεξε να αναδείξει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης, χωρίς να δηλώσει ότι αυτό ήταν δικαιολογημένο.
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