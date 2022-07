Formula 1, Ουγγαρία: Νικητής ο Φερστάπεν

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Το Grand Prix Ουγγαρίας ήταν σαν μια μεγάλη παρτίδα σκάκι με πολλούς αντίπαλους, στην οποία οκαι η Red Bull έκαναν την κίνηση ματ και κέρδισαν πανηγυρικά την παρτίδα.Ο Ολλανδός ξεκίνησε από τη 10η θέση αλλά κατάφερε με τη βοήθεια της άριστης στρατηγικής από την ομάδα του να φτάσει σε μια εκπληκτική νίκη. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για τη Mercedes, που είδε τους οδηγούς της να ανεβαίνουν στο βάθρο, με τον Λούις Χάμιλτον στη 2η θέση και τον Ράσελ στην 3η. Κατώτερη των προσδοκιών η Ferrari, με τον Σάινθ να τερματίζει στην 4η θέση και τον Λεκλέρ μόλις στην 6η.Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση -και εκείνο του Γκασλί στο pit lane- με σαφή την απειλή της βροχής πάνω από το Χανκαρόρινγκ. Η πίστα όμως ήταν στεγνή και όλοι ξεκίνησαν με σλικ ελαστικά - μαλακά για τον Ράσελ, τις McLaren και τις Red Bull και μεσαία για τους υπόλοιπους της πρώτης 10άδας, δηλαδή τις Ferrari, τις Alpine και τον Χάμιλτον.Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Ράσελ ξεκίνησε καλά και παρά την επίθεση από τον Σάινθ κατάφερε να στρίψει πρώτος. Ο Λεκλέρ επίσης χρειάστηκε να αμυνθεί στην επίθεση του Νόρις αλλά διατήρησε την 3η θέση με τον Βρετανό της McLaren να ακολουθεί. Ο Χάμιλτον έκανε πολύ καλή εκκίνηση και πέρασε τις δύο Alpine για να πάρει την 5η θέση, ενώ θέσεις κέρδισαν και οι Red Bull, με τον Φερστάπεν στην 8η και τον Πέρεζ στην 9η θέση ενώ ο Μάγκνουσεν έκλεινε τη 10άδα.Μετά από μια μικρή παύση με Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας για να απομακρυνθούν από την πίστα τα κομμάτια που προέκυψαν από τη σύγκρουση Άλμπον-Σουμάχερ, ο Ράσελ κατάφερε να απομακρυνθεί σημαντικά από τις Ferrari φτιάχνοντας μια διαφορά που ξεπερνούσε τα 2 δευτερόλεπτα από τον Σάινθ, που είχε κολλημένο πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ.Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε γρήγορα πίσω από τις Alpine, που είχαν μεσαία ελαστικά, και με τα μαλακά που είχε εκείνος στο δικό του μονοθέσιο κατάφερε να περάσει διαδοχικά τους Αλόνσο και Οκόν, για να ανέβει στην 6η θέση. Το παράδειγμα του Ολλανδού ακολούθησε και ο Πέρεζ, που μέσα στους επόμενους γύρους επίσης πέρασε τις Alpine.Πιο μπροστά, οι Ferrari σε παράταξη έμεναν σε σχετικά σταθερή απόσταση από τον Ράσελ, προσβλέποντας προφανώς στη διαφορετική στρατηγική τους. Πίσω τους όμως ο Νόρις είχε να ανησυχεί για τον Χάμιλτον, που είχε φτάσει πίσω του και τον πίεζε ασφυκτικά, ενώ και ο Φερστάπεν πλησίαζε απειλητικά.Έχοντας και το πλεονέκτημα του DRS, οι Χάμιλτον και Φερστάπεν πέρασαν στην ίδια στροφή τον Νόρις, για να ανέβουν στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα. Το ίδιο έκανε και ο Πέρεζ λίγο αργότερα. Ό Χάμιλτον πάντως όταν βρήκε καθαρή πίστα μπροστά του δεν φάνηκε να απειλείται από τον Φερστάπεν και κρατιόταν με άνεση μπροστά του.Όταν οι Ferrari αποφάσισαν να ανεβάσουν ρυθμό και να κυνηγήσουν τον Ράσελ, ο Λεκλέρ έδειχνε να μπορεί να κινηθεί σαφώς ταχύτερα από τον Σάινθ αλλά βρισκόταν «καθηλωμένος» πίσω του στην 3η θέση. Σε εκείνο το σημείο ο Νόρις, που αντιμετώπιζε προβλήματα με τα μαλακά ελαστικά, μπήκε για αλλαγή ανοίγοντας το «χορό» των pit stop.Λίγο αργότερα μπήκε και ο πρωτοπόρος Τζορτζ Ράσελ, όπως και ο Φερστάπεν από την 5η θέση. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Κάρλος Σάινθ, που άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με άλλο ένα σετ μεσαία. Δεν ήταν καλό pit stop και ο Ισπανός επέστρεψε στην πίστα πίσω από τους Ράσελ και Οκόν. Ο Λεκλέρ όμως δεν μπήκε στα pit, παρά αρκετούς γύρους αργότερα.Όταν μπήκε και ο Χάμιλτον στα pit για τη δική του αλλαγή, επιστρέφοντας στην πίστα είδε τον Φερστάπεν να βρίσκεται πολύ μπροστά του, καθώς το undercut του Ολλανδού λειτούργησε άψογα και του χάρισε τη θέση.Η κίνηση της Ferrari με τον Λεκλέρ αποδείχτηκε ολόσωστη, καθώς όταν ο Μονεγάσκος επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε μπροστά από τον Σάινθ και με ένα σετ φρέσκων μεσαίων ελαστικών, κάτι που του έδινε την ευκαιρία να κυνηγήσει τον Ράσελ με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.Πιο πίσω η κατάσταση έμοιαζε να παγιώνεται, με τους Σάινθ, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Πέρεζ, Νόρις να ακολουθούν. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη είχαν οι Alpine, που βρέθηκαν πολύ κοντά επιστρέφοντας στην πίστα μετά το pit stop, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Ρικάρντο για να τος περάσει και τις δύο στην ίδια στροφή, την ώρα που πάλευαν τροχό με τροχό.Στο μεταξύ όμως ο Λεκλέρ είχε φτάσει πίσω από τον Ράσελ, είχε μπει μέσα στη ζώνη του DRS και προσπαθούσε να περάσει. Οι δύο τους έδωσαν μια πολύ ωραία μάχη, με τον Ράσελ να αμύνεται παθιασμένα στις συνεχείς επιθέσεις του Λεκλέρ. Ο Βρετανός όμως δεν μπόρεσε να αμυνθεί όταν ο οδηγός της Ferrari έκανε μια εκπληκτική κίνηση στην πρώτη στροφή και πέρασε από την εξωτερική, για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα.Όταν ο Λεκλέρ «απελευθερώθηκε» από τον Ράσελ και άρχισε να απομακρύνεται στον ορίζοντα, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε πιο πίσω, καθώς ο Σάινθ πολύ γρήγορα έφτασε πίσω από τη Mercedes, φέρνοντας μαζί του και τον Φερστάπεν. Είχαμε φτάσει πλέον στο μέσον του αγώνα.Ο Ράσελ όμως δεν έζησε το déjà vu, καθώς ο Σάινθ δεν δεν τον πίεσε τόσο έντονα όσο ο Λεκλέρ. Στην πραγματικότητα, ο Ισπανός δεν είχε την ταχύτητα να περάσει και επιπλέον είχε τον Φερστάπεν κολλημένο πίσω του. Σε εκείνο το σημείο η Red Bull «έριξε το ζάρι» και φώναξε τον Φερστάπεν για τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών.Η κίνηση αυτή ξεκίνησε ένα ντόμινο, με τους Ράσελ και Λεκλέρ να μπαίνουν στον επόμενο γύρο. Η Red Bull και ο Φερστάπεν εκτέλεσαν άλλο ένα undercut στην εντέλεια και ο Ολλανδός βρέθηκε στην πίστα πίσω από τον Λεκλέρ και μπροστά από τον Ράσελ. Ο Φερστάπεν όμως είχε το πλεονέκτημα, καθώς έβαλε τα μεσαία ελαστικά ενώ ο Λεκλέρ δεν είχε άλλη επιλογή από τα σκληρά.Ο Φερστάπεν πέρασε τον Λεκλέρ, που δεν μπορούσε να ζεστάνει τα ελαστικά του, αλλά λίγο αργότερα έκανε τετακέ και έχασε την θέση που μόλις είχε αποκτήσει. Έτσι, ο Λεκλέρ βρέθηκε ξανά μπροστά του και πίσω από τους Σάινθ και Χάμιλτον, που δεν είχαν κάνει ακόμα το δικό τους δεύτερο pit stop.Η διαφορά ανάμεσα στα μεσαία ελαστικά του Φερστάπεν και στα σκληρά του Λεκλέρ έκανε αναπόφευκτο το προσπέρασμα, που έγινε λίγο αργότερα και έφερε τον Ολλανδό της Red Bull μπροστά και τον έχρισε απόλυτο φαβορί να κερδίσει τον αγώνα.Ο Λεκλέρ με τα σκληρά ελαστικά όχι απλώς δεν είχε το ρυθμό να ακολουθήσει τον Φερστάπεν, αλλά είδε τους καθρέφτες του να γεμίζουν από το ασημί χρώμα της Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, o οποίος με τα μεσαία ελαστικά είχε κολλήσει πίσω του και προσπαθούσε να περάσει. Σε μια αναστροφή των ρόλων, ο Βρετανός πίεζε και ο Μονεγάσκος αμυνόταν δίνοντας τα πάντα.Τελικά όμως ο Ράσελ κατάφερε να περάσει και να πάρει τη 2η θέση, πίσω από τον Φερστάπεν, που στο μεταξύ είχε φτιάξει μια διαφορά 8 δευτερολέπτων. Ο Λεκλέρ αμέσως μπήκε στα pit και έβαλε μαλακά ελαστικά, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε στους 12 γύρους που απέμεναν.Αυτό προβίβασε στην 3η θέση τον Σάινθ, που βρισκόταν μπροστά από τον Χάμιλτον, που όμως είχε αρκετά πιο φρέσκα ελαστικά. Στην 5η θέση ακολουθούσε ο Πέρεζ και ο Λεκλερ επέστρεψε στην πίστα στην 6η θέση. Με μεγάλη διαφορά πιο ακολουθούσαν οι Νόρις, Αλόνσο, Οκόν και Μπότας.Hammer timeΤα σαφώς πιο φρέσκα ελαστικά του Χάμιλτον του επέτρεψαν να φτάσει πίσω από τον Σάινθ και να τον περάσει σχετικά εύκολα. Αμέσως ο Βρετανός έβαλε στο στόχαστρο τον Ράσελ. Ο επτά φορές πρωταθλητής ήταν ταχύτατος και δεν άφησε περιθώριο στον Ράσελ – τον προσπέρασε με ευκολία και πήρε τη 2η θέση.Στους τελευταίους γύρους ο Φερστάπεν με αυτόματο πιλότο έφτασε στη νίκη, αφού λίγο πριν από το τέλος εμφανίστηκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, μετά την εγκατάλειψη του Μπότας. Οι Χάμιλτον και Ράσελ πήραν τις δύο θέσεις του βάθρου και ακολούθησαν οι Σάινθ, Πέρεζ, Λεκλέρ, Νόρις, Αλόνσο, Οκόν και Φέτελ.Μετά το GP Ουγγαρίας ακολουθεί το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1. Η δράση θα επιστρέψει το 3ήμερο 26-28 Αυγούστου με το GP Βελγίου στο θρυλικό Σπα.