Οι νικητές του Red Bull Art of Motion

Κατηγορία Ανδρών:

Best Female Freerunner by WHAT’S UP:

Ο νικητής Travis Verkaik Στα κόλπα τους χρησιμοποίησαν ακόμα και... τραπέζια Κάτοικοι κι επισκέπτες της Αστυπάλαιας απόλαυσαν τους αθλητές

Το να παρακολουθήσει κανείς από κοντά αγώνες freerunning , το πιο γνωστό σε όλους μας ως παρκούρ, είναι μία μοναδική εμπειρία καθώς αποτελεί από τα πιοκαι διάφορα ευφάνταστα κόλπα. Φανταστείτε πόσο πιο έντονη γίνεται η εμπειρία όταν οι freerunners καλούνται να επιδείξουν όσα μοναδικά κάνουν αψηφώντας τη βαρύτητα και την κόπωση σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά του Αιγαίου, την πανέμορφη Αστυπάλαια . Αυτή την εξαιρετική ιδέα υλοποίησε η Red Bull καθώς φέτος αποφάσισε για πρώτη φορά να διεξάγει τον διάσημο διαγωνισμό Red Bull Art of Motion στο νησί των Δωδεκανήσων σε μία άψογη διοργάνωση, που είχε τη στήριξη του δήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αίγαίου.Η Αστυπάλαια έχει μία από τις πιο όμορφες νησιωτικές χώρες και οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου κλήθηκαν να κάνουν τις φιγούρες και τα ακροβατικά τους στις στέγες των ολόλευκων σπιτιών. Ο τελικός συνέπεσε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και έτσι όσοι τυχεροί βρέθηκαν στο νησί για διακοπές βρέθηκαν μπροστά σε ένα μοναδικό θέαμα.Το protothema ήταν στην Αστυπάλαια και παρακολούθησε τις προσπάθειες των αθλητών, τον εξαιρετικό αγώνα που έδωσαν αλλά και τη συμμετοχή του κόσμου, που στον τελικό πλημμύρισαν τη χώρα του νησιού για να δουν ποιος θα βγει ο καλύτερος freerunner για φέτος.Δείτε εδώ: Τι είναι το Freerunning και ποια η ιστορία του Το event άλλωστε εξελίχθηκε σε μία γιορτή για ολόκληρο το νησί με την αυθόρμητη συμμετοχή των επισκεπτών που απόλαυσαν το πάθος των νεαρών αθλητών και αθλητριών. Οι πιτσιρικάδες του νησιού έσπευσαν να ζητήσουν αυτόγραφα αλλά και να φωτογραφηθούν με τους αθλητές και ειδικά τον Ελληνα freerunner Δημήτρη DK Κυρσανίδη , ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία.Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου και έλαβαν μέρος οι 16 καλύτεροι αθλητές freerunning του κόσμου. «Πίστα» τους όλο το νησί. Οι σκεπές των φρεσκοασβεστωμένων σπιτιών, οι ανεμόμυλοι πάνω από λιμάνι ακόμα και το πανέμορφο κάστρο «αφέθηκαν» στις φιγούρες και τα παράτολμα κόλπα των αθλητών.Γύρω τους είχαν πάντα τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να παρακολουθούν το θέαμα μεκαι να μη μπορούν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους όταν οι αθλητές έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους. Και οι 16 freerunners παρέδωσαν μαθήματα όχι μόνο τεχνικής αλλά και. Οπως σχολίαζαν όσοι ασχολούνται με τον διαγωνισμό, είναι από τα λίγα αθλήματα που τα παιδιά που συμμετέχουν είναι μια μεγάλη παρέα και δεν υπάρχει ίχνος ανταγωνισμού. Ο ένας αγωνιά για τον άλλο και είναι πάντα εκεί για να χειροκροτήσει και να εμψυχώσει τον συναθλητή του, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά ακόμα και στα πιο... ευγενή αθλήματα.Tο Red Bull Art of Motion , Astypalea edition, είχε ένα νέο format με τρία απαιτητικά και ευφάνταστα challenges. Στον τελικό, οι αθλητές είχαν δέκα δευτερόλεπτα για να δείξουν στους κριτές το καλύτερό τους κόλπο.Είδαμε εντυπωσιακά άλματα και ανθρώπους που ξεπέρασαν τον εαυτό τους, πετώντας από στέγη σε στέγη και κάνοντας απίθανα κόλπα στον αέρα. Τελικά ο Βρετανόςήταν εκείνος που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου κάτω από τις επευφημίες των υπόλοιπων διαγωνιζομένων!Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη δήλωσε: «Δεν μπορώ πραγματικά να το πιστέψω! Έβλεπα το Red Bull Art of Motion από 11 χρονών μαζί με τους φίλους μου. Αυτή η νίκη είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πριν το τελευταίο μου run, κάποιος φώναξε "Δώσ’ τα όλα” και αυτό ακριβώς έκανα».Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο συμπατριώτης του,, ενώ o Σουηδόςκατέκτησε την 3η θέση.Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των γυναικών στον διαγωνισμό, αλλά αυτή που κατάφερε φέτος να κερδίσει το βραβείο το best female by WHAT’S UP ήταν η Αμερικανίδα«Ήταν μια από τις καλύτερες εβδομάδες της ζωής μου» δήλωσε η νικήτρια μετά.Τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκαν οι αθλητές του Red Bull Art of Motion ήταν: η, το, ηκαι η συνολική τουςΣτο τέλος του τετραημέρου όλοι οι βαθμοί αθροίστηκαν και οι αθλητές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία αναδείχθηκαν νικητές.1. Travis Verkaik (UK)2. Ed Scott (UK)3. Elis Torhall (SWE)4. Shea Rudolph (USA)5. Evgeny 'Archie' Aroyan (IAT)1. Sydney Olson (USA)2. Lilou Ruel (FRA)3. Miranda Tibbling (SWE)Αγαπημένος των θεατών πάντως ήταν ο Δημήτρης “DK” Κυρσανίδης , ο οποίος αποθεώθηκε στο run που έκανε στον διαγωνισμό.Μάλιστα φέτος για πρώτη φορά μπορούσε και το κοινό να ψηφίσει το καλύτερο freerunning βίντεο. Νικητής του “” αναδείχθηκε ο Κυρσανίδης συγκεντρώνοντας 13.000 ψήφους! Ο ίδιος μετά δήλωσε: «Ήταν ένα απίστευτο event, μια από τις πιο τρελές εμπειρίες της ζωής μου. Το live challenge ήταν υπέροχο να το παρακολουθείς», ενώ ο αθλητής είχε να στείλει και έναΕκτός από τους αθλητές, τοαπόλαυσαν και οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας που είδαν το νησί τους να συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα όσων αγαπούν το freerunning.Αλλωστε και οι αθλητές έγιναν ένα με τους ντόπιους, τριγυρνώντας στις ταβέρνες του νησιού, διασκεδάζοντας και βιώνοντας στο έπακρο την ελληνική φιλοξενία.Ευχή όλων ήταν και το επόμενο Red Bull Art of Motion να πραγματοποιηθεί στηνκαι η καρδιά του διαγωνισμού να χτυπήσει και πάλι στο Αιγαίο.