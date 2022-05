Red Bull Art of Motion 2022: Οι αθλητές που θα αγωνιστούν

Ο Kowalewski γιορτάζει τη νίκη του στο περσινό Red Bull Art of Motion © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Ο Ed Scott τερμάτησε δεύτερος στο Red Bull Art of Motion 2021 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Ο Archie Aroyan είναι master στα tricks σε στενούς χώρους © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Η 17χρονη Noa Diorgina είναι η νεότερη νικήτρια του Art of Motion © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Ο Dom Di Tommaso όταν «πετάει» απλά τον χαζεύεις © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Στο φετινό Art of Motion σίγουρα θα ξεχωρίσεις τον Travis Verkiak © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Ο Bob Reese φέρνει πάντα τη διασκέδαση και το κέφι στους διαγωνισμούς © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Ο Didi Alaoui θέλει και άλλη νίκη μέτα από αυτή του Art of Motion 2019 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Ο Ryuya Kuwasaki ανοίγει φέτος τον δρόμο για τους Ιάπωνες στο freerunning © Courtesy of Ryuya Kuwasaki

Η Ruel έχει ήδη δει το νέο playground του Red Bull Art of Motion © Little Shao/Red Bull Content Pool

Elis Torhall qualified for his first Red Bull Art of Motion last year © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Μην σας ξεφύγει ο Stefan Dollinger στην Αστυπάλαια © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Ο DK έχει ήδη κατακτήσει 2 τίτλους Red Bull Art of Motion και 1 τρίτη θέση © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Ο μακροβιότερος freerunning διαγωνισμός, το Red Bull Art of Motion, επιστρέφει στις 9-12 Ιουνίου με ένα ολοκαίνουριο playground και ένα νέο format, το οποίο πρόκειται να επαναπροσδιόρισει τους μελλοντικούς διαγωνισμούς freerunning.Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο format του 3ήμερου αυτού διαγωνισμού θα αποκαλυφθούν πολύ σύντομα, αλλά αυτό που μπορούμε να σου πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ολόκληρο το ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό και 16 από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου θα συναντηθούν εκεί για να διεκδικήσουν τον πολυπόθητο τίτλο στο freerunning.Στους 16 τυχερούς freerunners περιλαμβάνονται οι τρεις κορυφαίοι άντρες αθλητές από το Red Bull Art of Motion 2021, καθώς και η περσινή πρωταθλήτρια, οκτώ προσκεκλημένοι αθλητές, ο Έλληνας πρωταθλητής και δύο θέσεις για τους νικητές του online qualifier presented by Redmi Note 11 Series, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου – μία θέση για άνδρα και μία για γυναίκα.1. Krystian– Πολωνία2. Ed– Ηνωμένο Βασίλειο3. Evengy 'Archie'– Ρωσία4. Noa– Ολλανδία5. Dominic– Αυστραλία6. Travis– Ηνωμένο Βασίλειο7. Bob– ΗΠΑ8. Mohammed 'Didi'– Μαρόκο9. Ryuya– Ιαπωνία10. Lilou– Γαλλία11. Elis– Σουηδία12. Stefan– Αυστρία13. Δημήτρης 'DK'– ΕλλάδαΑς γνωρίσουμε παρακάτω τους 13 αθλητές που έχουν ήδη λάβει πρόσκληση:Ας ξεκινήσουμε με τον νικητή του 2021 Red Bull Art of Motion, Krystian Kowalewski. Ο 23χρονος Πολωνός σταρ ξεκίνησε τις προπονήσεις από τα 13 του και ήδη είναι βετεράνος στο άθλημα. Έχει μεγάλο αυτοέλεγχο και τα καταφέρνει πολύ καλά σε στενούς χώρους. Διαθέτοντας μια τεράστια ποικιλία από tricks, μπορεί εύκολα να αλλάζει στυλ.Ο Kowalewski είναι, επίσης, γνωστός για την εξαιρετική τεχνική του, κάτι που φαίνεται κιόλας από την ικανότητά του να προπονείται ξυπόλητος. Μάλιστα, πέρσι ήρθε για προπόνηση στον Παγκόσμιο Τελικό στο Μικρολίμανο με παντόφλες ξενοδοχείου, γιατί ήθελε να αναγκάσει τον εαυτό του να ξεκουραστεί. Κατέληξε να βρει ένα τέλειο σημείο για ένα trick που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, ωστόσο, χρειάστηκε να ζητήσει ένα ζευγάρι παπούτσια στο νούμερό του για να μπορέσει να το δοκιμάσει. Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια του τελικού, έκανε το πρώτο ever Dash Splatback, το οποίο και του κέρδισε το βραβείο Best Trick, καθώς και τον γενικό τίτλο.Για φέτος, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ο Kowalewski για την υπεράσπιση του τίτλου του είναι να πραγματοποιήσει runs που θα αναδείξουν όλα τα καλύτερα moves του.Δύο φορές runner-up στο Red Bull Art of Motion (στο Matera το 2019 και ξανά πέρυσι το 2021), καθώς και νικητής του North American Parkour Championships, ο Βρετανός Ed Scott είναι απίστευτα συνεπής και οι επιδόσεις του είναι πάντα καλές, καθιστώντας τον έτσι έναν δυνατό αντίπαλο.Πουσάροντας συνεχώς το άθλημα ως ένας από τους πιο αθλητικούς freerunners, ο Scott είναι αγαπημένος αθλητής πολλών στην κοινότητα. Με το κλασικό βρετανικό του στυλ, και τα μεγάλα running άλματά του, σε συνδυασμό με το background του στην ενόργανη γυμναστική, ο Scott κατέχει μία εκρηκτική δύναμη και έχει ακριβή και ελεγχόμενα flips. Επίσης, κατάφερε το πρώτο Cart to Cart στο πρωτοποριακό του βίντεο Light Work. Μπορεί να πάει από το ασήμι στο χρυσό φέτος στην Αστυπάλαια; Δεν θα σου λέγαμε να ποντάρεις εναντίον του πάντως.Αν σου αρέσουν οι πιο τεχνικοί freerunners με ωραίο flow, ο Archie Aroyan με έδρα τη Βαρκελώνη, είναι ο άνθρωπός σου. Γνωστός για τα μακριά lines του με και ένα πολύ καθαρό tricking στυλ, δεν χρειάζεται πολύ χώρο ή ύψος για να πετύχει μοναδικά moves, όπως το Triple Full Twists.Ο Aroyan έχει τα περισσότερες moves στο run του και μπορεί να καλύψει τη μεγαλύτερη απόσταση από οποιονδήποτε άλλο από τους αθλητές, επομένως πάντα σκοράρει ψηλά στον διαγωνισμό. Αυτό συνέβη και στο περσινό Art of Motion, όπου βρέθηκε στο βάθρο. Τον Ιούνιο θα αποτέλεσει και πάλι - χωρίς αμφιβολία - «απειλή» για τους υπόλοιπους αθλητές.Μόλις 17 ετών και ήδη πρωταθλήτρια του Red Bull Art of Motion, η Noa Diorgina δεν είναι μόνο το μέλλον του freerunning, αλλά και το παρόν. Η έφηβη έγραψε ιστορία το περασμένο καλοκαίρι, όταν έγινε η νεότερη νικήτρια του Red Bull Art of Motion στο Μικρολίμανο και η δεύτερη γυναίκα που έφτασε ποτέ μέχρι τον τελικό – και όλα αυτά στην πρώτη της εμφάνιση στο event.Η Ολλανδή αθλήτρια ξεκίνησε ως χορεύτρια, αλλά άρχισε να προπονείται στο freerunning σε ηλικία μόλις 7 ετών, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον όλων πριν από λίγα χρόνια στο Air Wipp και στο North American Parkour Championships, όπου κέρδισε τη δεύτερη θέση έναντι μεγαλύτερων και πιο έμπειρων αθλητών. Έχοντας ακόμη έναν χρόνο εμπειρίας στο ενεργητικό της, ανυπομονούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει φέτος η Diorgina στην Αστυπάλαια.Γνωστός για τη σειρά Freerunning Around the World και τα viral posts του στα social media, ο Dom Di Tommaso επαναπροσδιόρισε την street σκηνή στο freerunning, κάνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα άλματα και δίνοντας μια τελείως νέα διάσταση στα χαρακτηριστικά του Frontflips. Ο Αυστραλός συγκλόνισε τον κόσμο με το τεράστιο Frontflip του στην εμβληματική σκάλα «Lyon 25», παγιώνοντας το freerunning ως ένα γνήσιο άθλημα πόλης, όπως το skateboard και το BMX, ενώ με τα τρελά του tricks έχει αποκτήσει μεγάλο κοινό.Η προσέγγιση του Di Tommaso στο freerunning δεν έχει ταιριάξει ποτέ ιδιαίτερα με την πιο παραδοσιακή πλευρά του διαγωνισμού, οπότε το φετινό μοναδικό format του Art of Motion και το τεράστιο playground είναι η ευκαιρία του να λάμψει πραγματικά.Προερχόμενος από την ισχυρή βρετανική σκηνή του παρκούρ, ο 22χρονος Travis Verkiak είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς αθλητές αυτή τη στιγμή και ο πρώτος άνθρωπος που κατέκτησε το Kong Double Gainer.Partner στην προπόνηση του φιναλίστ Ed Scott, ο Verkiak εντυπωσίασε όταν κέρδισε τον προκριματικό πέρυσι στο Μικρολίμανο ως πρωτοεμφανιζόμενος. Γνωστός για τα εξαιρετικά του flips, ειδικά στα gaps, ο Verkiak θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα άλογο κούρσας.Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν υπάρχει άλλος freerunner όπως ο Αμερικανός Bob Reese στον φετινό τελικο του Red Bull Art of Motion. Τα δημιουργικά του flips σε περίεργα μέρη, και οι αμφιδέξιες δεξιότητές του (μπορεί να στρίψει προς κάθε κατεύθυνση), τον καθιστούν απόλυτα ικανό να εκμεταλλευτεί την πίστα με μοναδικούς τρόπους. Επίσης, ο Reese έχει χρησιμοποιήσει και props στο run του - αρπάζοντας πέρσι μια καρέκλα από το κατάστρωμα ενός σκάφους και χρησιμοποιώντας την για να κάνει flip. Η μοναδική αίσθηση του χιούμορ του και η δημιουργικότητά του τον βοήθησαν να χτίσει ένα μεγάλο social media κοινό.Πριν βγει στα πρωτοσέλιδα με μια απίστευτη νίκη στο Red Bull Art of Motion 2019 στην Ιταλία, ο Didi Alaoui ξεκίνησε το ταξίδι του freerunning στο Μαρόκο συλλέγοντας εγκαταλελειμμένα ελαστικά για να φτιάξει έναν χώρο στον οποίο θα μπορεί να προπονείται - και τον οποίο, όμως, στη συνέχεια έκλεβαν κάθε βράδυ, αναγκάζοντάς τον να βγει και να μαζέψει ξανά άλλα. Από τότε, μετακόμισε στη Δανία ως προπονητής στην σχολή Ollerup, πριν τελικά μετακομίσει ξανά στο Λος Άντζελες για να ενταχθεί στην Team Tempest ως full-time αθλητής.Γνωστός για το χαρακτηριστικό του στυλ 'Didi Swag', όπου το όμορφο flow οδηγεί σε δυναμικά bangers, ο Alaoui μπορεί να κάνει ένα bail να μοιάζει με προσχεδιασμένη κίνηση. Ήταν ο πρώτος αθλητής που προσγείωσε ένα Wall Inward Double Sideflip, το οποίο και επιχείρησε στον τελικό του Art of Motion πέρυσι σε έναν απίστευτα στενό χώρο, καταλήγωντας ωστόσο σε μια αποκαρδιωτική πτώση.Τραυματισμένος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Alaoui πήρε το χρόνο του για να αναρρώσει και να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ, και το φετινό αγωνιστικό format θα αναδείξει στο έπακρο το στυλ της προπόνησής του. Ένας από τους πιο υποστηρικτικούς αθλητές στην κοινότητα, σίγουρα θα εμπνεύσει και άλλους να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.Με ένα από τα πιο καινοτόμα & μοναδικά στυλ αυτή τη στιγμή στο freerunning, ο Ryuya Kuwasaki καταφτάνει στην Αστυπάλαια αντιπροσωπεύοντας ένα νέο κύμα ιαπωνικού στυλ στο freerunning. Πολλοί θεωρούν τον Kuwasaki ως τον 'King of the Wall' (Βασιλιά του Τείχους), καθώς αναπτύσσει συνεχώς νέα και φαινομενικά ακατόρθωτα tricks στους τοίχους. Μετά από μια σειρά από νίκες σε online διαγωνισμούς τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Asian Parkour Championship 2020, μετακόμισε πρόσφατα στη Δανία για να σπουδάσει στο σχολή Ollerup. Nα είσαι έτοιμος γιατί ο Kuwasaki σκοπεύει να εντυπωσιάσει.Η Lilou Ruel ξεκίνησε να προπονείται σε ηλικία 9 ετών, είχε το πρώτο της viral βίντεο στα 11 και τώρα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γυναίκες freerunners στο TikTok. Είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στο άθλημα, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά Γάλλων αθλητών, και είναι η αγαπημένη πολλών freerunners, λόγω της θετικής της διάθεσης και του μοναδικού στυλ της.Runner-up στην γυναικεία κατηγορία του Red Bull Art of Motion και νικήτρια του Red Bull Al Andalus το 2021, η Ruel είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που εκτέλεσε Double Cork σε διαγωνισμό. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με κάποιους τραυματισμούς, αλλά προπονείται αρκετά στα tricking combos και σε ένα low impact flow για να βελτιώσει τα connections της. Πρόσφατα γράφτηκε σε μια ακαδημία ακροβατικών για να εξελίξει τις δεξιότητές της και να είναι πανέτοιμη για τον φετινό διαγωνισμό.Μόλις 17 ετών, ο Elis Torhall προκρίθηκε ήδη για το πρώτο του Red Bull Art of Motion πέρυσι, αφού διακρίθηκε από τους νέους - μια κατηγορία που είναι δημοφιλής στη χώρα του, τη Σουηδία - και κέρδισε πολλούς αγώνες U16. Το αγαπημένο skillset του Torhall είναι στα bars, επομένως ήταν δύσκολο για αυτόν να «λάμψει» σε κάποιες από τις προηγούμενες πίστες. Ωστόσο, ορισμένα πρόσφατα ταξίδια που έκανε (όπως στο Λος Άντζελες για το Tempest's Kings of Concrete) του έδωσαν την ευκαιρία να ανέβει επίπεδο και να εκτελέσει νέα tricks, όπως το Swing Cast Double Full και Swing Double Sideflip, που εκτελέστηκαν για πρώτη φορά. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει στο φετινή Art of Motion.Ο Stefan Dollinger ξεσήκωσε τους κριτές και το κοινό όταν προκρίθηκε onsite για το Red Bull Art of Motion 2019 στην Ιταλία, πριν χρειαστεί να αποσυρθεί για λίγο, αλλά τώρα γύρισε και είναι έτοιμος να το κάνει ξανά. Γνωστός για το εξαιρετικά καθαρό στυλ του με δυναμικές και ακροβατικές κινήσεις, ο Dollinger ήθελε να χτίσει τη δύναμή του από την πρώτη κιόλας - σύντομη - εμφάνισή του στο Art of Motion και έχει κυκλοφορήσει πολλά νέα βίντεο, μαζί με το επερχόμενο Rest Day, το οποίο πρόκειται να μας πάρει τα μυαλά και να εμπνεύσει πολλούς νέους αθλητές.Μπορούμε να πούμε ότι ο δύο φορές νικητής του Red Bull Art of Motion είναι wildcard; Όπως και να έχει, στη φετινή διοργάνωση αυτή είναι η ονομασία του πρωταθλητή του 2014 & 2015, Δημήτρη 'DK' Κυρσανίδη, αφού αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τους περσινούς τελικούς λόγω τραυματισμού στο πόδι.Ο Έλληνας θρύλος, προτού προκριθεί το 2013, μεγάλωσε βλέποντας αθλητές από όλο τον κόσμο να έρχονται στην Ελλάδα και να αγωνίζονται στις γραφικές ταράτσες της Σαντορίνης. Επέστρεψε το 2014 για να κερδίσει το υψηλότερο σύνολο πόντων στην ιστορία του Art of Motion και κέρδισε ξανά το 2015. Επίσης, κατέκτησε την 3η θέση στο Art of Motion του 2019.Γνωρίζοντας ότι μπορεί να κάνει πολλές κινήσεις με - σχεδόν - ρομποτική συνέπεια, το DK αποτελεί δυνατό αντίπαλο σε οποιαδήποτε format του διαγωνισμού και ξέρει τι χρειάζεται για να κερδίσει έναν τίτλο Art of Motion.Το Red Bull Art of Motion 2022 θα πραγματοποιηθεί στην Αστυπάλαια, στην Ελλάδα, από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου.