Επική ατάκα του... γοητευτικού προπονητή της Μπόντο Γκλιμτ: «Special one ο Μουρίνιο, εγώ είμαι ο pretty one»

Η Μπόντο Γκλιμτ δίνει αύριο ένα σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική του. Ο τεχνικός των Νορβηγών, Κγέτιλ Κνάτσεν, είχε τρομερά κέφια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και μας χάρισε μια φοβερή ατάκα.Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για τονκαι τη γνώμη του γι αυτόν, απάντησε: «Ο Μουρίνιο είναι ωραίος τύπος, τον εκτιμώ πολύ. Είναι από τους πιο αξιοσέβαστους προπονητές στο ποδόσφαιρο. Ξέρει να εκμεταλλεύεται τις λεπτομέρειες, να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Εγώ από την πλευρά μου είμαι ένας προπονητής που παίζει πιο επιθετικά. Εμπνέομαι από αρκετούς ανθρώπους, αλλά κάποιοι προπονητές όπως ο Μουρίνιο μου τραβάνε λίγο παραπάνω την προσοχή».Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το… ποιος είναι αυτός αν ο Μουρίνιο είναι ο «Special One»: «Ο Μουρίνιο είναι ο Special One, ο Κλοπ, που έχει τρομερή φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, είναι ο Normal One. Αφού το Normal One είναι πιασμένο, θα πάρω το… Pretty One (σσ. ο όμορφος)», ήταν η ατάκα του και άφησε… στήλη άλατος όσους παρακολουθούσαν τη συνέντευξη Τύπου.