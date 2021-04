European Super League: «Ανταρσία» 12 ομάδων - Αντιδράσεις απο UEFA, FIFA, Λίγκες και αρχηγούς κρατών

Ο

πρόεδρος της Ρεάλ και πρώτος πρόεδρος της Super League, είπε: «Θα βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε επίπεδο και θα το πάμε στο σημείο που αξίζει στον πλανήτη. Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παγκόσμιο άθλημα, με περισσότερους από 4.000.000.000 οπαδούς και ευθύνη μας ως μεγάλοι σύλλογοι είναι να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες τους».

Official Announcement: Leading European football clubs unveil new Super League.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 18, 2021

12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.https://t.co/QGT8iF883o pic.twitter.com/r2dSq1nkbg — JuventusFC (@juventusfc) April 18, 2021

Leading European football clubs announce new Super League competition. — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2021

Leading European football clubs announce new Super League competition: AC Milan joins as Founding Club ➡️ https://t.co/dXiStCInkV

I principali Club europei di calcio annunciano la nuova Super League: il Milan tra i Club Fondatori ➡️ https://t.co/b4nWsJ6GCn pic.twitter.com/XrAYgSs8LU — AC Milan (@acmilan) April 18, 2021

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.



Read it in full here: 👇 — UEFA (@UEFA) April 18, 2021

🚨Joint par @RMCsport l’Élysée confie que « le Président de la République @EmmanuelMacron salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de super ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif » — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 18, 2021

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.



They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

😡 | "I'm a #MUFC fan and I'm absolutely disgusted."

💥 | "They are an absolute joke."@GNev2 gives a brutally honest reaction to reports that England's biggest clubs are expected to be part of plans for a breakaway European Super League.pic.twitter.com/qvAPKdLxwN — Sky Sports (@SkySports) April 18, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σαν βόμβα έσκασε στοη είδηση πως 12 «μεγαθήρια» από Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία υπέγραψαν για τη σύσταση της κλειστής,, μία ημέρα μάλιστα πριν την ανακοίνωση του νέου (από το 2024 κι έπειτα) format τουκαιπου αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη της κλειστής λίγκας ή καλύτερα της European Super League εξέδωσαν και κοινή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν ότι ξεκινούν το συντομότερο δυνατόν!Με Πρόεδρο της European Super League τονκαι αντιπροέδρους τουςτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οτης Γιουβέντους, οι ομάδες αναφέρουν ότι έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την ένταση των υπαρχουσών ευρωπαϊκών διοργανώσεων κάθε σεζόν, και της δημιουργίας ενός φορμάτ, ώστε οι κορυφαίοι σύλλογοι και ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε μόνιμη βάση.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γιουβέντους,ανέφερε με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Super League: «Οι 12 ιδρυτικοί σύλλογοι αντιπροσωπεύουν δισεκατομμύρια φιλάθλους από όλη την υφήλιο και 99 ευρωπαϊκά τρόπαια. Μαζί έχουμε έρθει σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, δίνοντας τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μεταμορφωθούν, βάζοντας το παιχνίδι που αγαπάμε σε βιώσιμη τροχιά για το μέλλον, αυξάνοντας σημαντικά την οικονομική αλληλεγγύη και δίνοντας στους φιλάθλους και στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μία κανονική ροή σημαντικών αγώνων, που θα θρέψουν το πάθος τους για το παιχνίδι, όσο τους προσφέρουμε ινδάλματα».«Δώδεκα από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης συνήλθαν σήμερα για να ανακοινώσουν ότι συμφώνησαν στην ίδρυση νέας μεσοβδόμαδης διοργάνωσης, της Super League, η οποία θα διοικείται από τα ιδρυτικά μέλη της.Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ και Τότεναμ εντάχθηκαν ως ιδρυτικά μέλη. Αναμένονται ακόμη 3 σύλλογοι να ενταχθούν πριν από την εναρκτήρια σεζόν, που αναμένεται να εκκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα καταστεί εφικτό.Προχωρώντας, τα ιδρυτικά μέλη ανυπομονούν να κάνουν συζητήσεις με την UEFA και τη FIFA και να εργαστούν μαζί, σε συνεργασία, για να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τη νέα λίγκα και για το ποδόσφαιρο εν γένει.Ο σχηματισμός της Super League έρχεται σε έναν καιρό που η πανδημία επιτάχυνε την αστάθεια στο υπάρχουν οικονομικό ποδοσφαιρικό μοντέλο της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, για αρκετά χρόνια, τα ιδρυτικά μέλη είχαν ως στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την ένταση των υπαρχουσών ευρωπαϊκών διοργανώσεων κάθε σεζόν, και της δημιουργίας ενός φορμάτ ώστε οι κορυφαίοι σύλλογοι και ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε μόνιμη βάση.Η πανδημία έδειξε ότι η στρατηγική και η εμπορική προσέγγιση απαιτούνται για να ενισχύσουν την αξία και να υποστηρίξουν για το καλό ολόκληρης της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής πυραμίδας. Τους πρόσφατους μήνες εκτεταμένοι διάλογοι έλαβαν χώρα στους μετόχους του ποδοσφαίρου, σχετικά με το μελλοντικό φορμάτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τα ιδρυτικά μέλη πιστεύουν ότι οι λύσεις που προτάθηκαν σε αυτές τις συζητήσεις δεν λύνουν τα θεμελιώδη ζητήματα, μεταξύ των οποίων την ανάγκη για περισσότερα ποιοτικά παιχνίδια και επιπρόσθετες οικονομικές πηγές για όλη την ποδοσφαιρική πυραμίδα».Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της European Super League, τα ιδρυτικά μέλη έδωσαν στην δημοσιότητα πληροφορίες για το φορματ.Πιο συγκεκριμένα, 15 ομάδες θα έχουν εξασφαλισμένη θέση κάθε χρόνο, με πέντε επιπλέον ακόμη να παίρνουν το εισιτήριο κάθε χρονιά, μέσω προκριματικών.Αυτοί οιθα χωρίζονται σε δύο γκρουπ των 10, με τις τρεις πρώτες να προκρίνονται στα προημιτελικά του θεσμού. Οι υπόλοιπες δύο θέσεις για τους «8», θα κρίνονται από μίνι πρωτάθλημα playoff μεταξύ των τέταρτων και των πέμπτων ομάδων των ομίλων.Από εκεί και μετά η διοργάνωση θα είναι… καρμπόν με το Champions League. Νοκ-άουτ διπλά παιχνίδια, μέχρι να φτάσουμε στον μεγάλο τελικό που θα γίνεται κάθε Μάιο. Όπως αναφέρει η ενημέρωση των μελών, τα παιχνίδια θα διεξάγονται μεσοβδόμαδα με σκοπό να μην διαταράσσεται η συμμετοχή των ομάδων στα εγχώρια πρωταθλήματα.Τέλος τονίζουν ότι πρώτο τους μέλημα μετά την ανδρική European Super League, θα είναι και ένα αντίστοιχο γυναικείο «κλειστό» πρωτάθλημα!Η ετήσια διοργάνωση θα παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική αύξηση και στήριξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μέσω μακρόχρονης δέσμευσης για πληρωμές χωρίς όριο, που θα αυξάνονται σε συνάρτηση με τα έσοδα. Αυτές οι πληρωμές αλληλεγγύης θα είναι σημαντικά υψηλότερες από όσες προκύπτουν από αυτές των τρεχουσών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και αναμένεται να ξεπεράσουν τα, κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου δέσμευσης των συλλόγων.Επιπλέον, η διοργάνωση θα χτιστεί πάνω σε βιώσιμα οικονομικά θεμέλια με όλα τα ιδρυτικά club να προσυπογράφουν σε ένα πλαίσιο δαπανών. Ως αντάλλαγμα για τη δέσμευσή τους, οι ιδρυτικοί σύλλογοι θα λάβουν ένα ποσό της τάξης των 3.500.000.000 μόνο για να υποστηρίξουν τα επενδυτικά πλάνα για τις υποδομές τους και να καλύψουν τον αντίκτυπο της πανδημίας., αλλά και οι Ομοσπονδίες της, τηςκαι τηςαντέδρασαν άμεσα και συντεταγμένα. Αρχικά εξέδωσαν απο κοινού δριμύτατη ανακοίνωση, απειλώντας με αποβολή από όλες τις διοργανώσεις τις 12 ομάδες που υπέγραψαν το project και τους ποδοσφαιριστές απο αποκλεισμό απο τις Εθνικές τους ομάδες, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να καταστρώνει τα πλάνα της διά της νομικούς οδού, προκειμένου να διασφαλίσει και τα συμφέροντά της.Σύμφωνα με δημοσίευμα της gazzetta dello sport, η νομική υπηρεσία της UEFA ετοιμάζεται να καταθέσει αγωγή 50 εκατ. ευρώ εναντίον των ομάδων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το νέο πρωτάθλημα.«Η UEFA μαζί με την Αγγλική Ομοσπονδία και την Premier League, την ισπανική Ομοσπονδία και τη La Liga, την ιταλική Ομοσπονδία και τη Lega Serie A πληροφορήθηκαν ότι ορισμένες ομάδες από Αγγλία Ισπανία και Ιταλία σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη δημιουργία μιας κλειστής λίγκας, ονόματι Super League.Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι οι παραπάνω φορείς, καθώς και η FIFA και όλα τα μέλη της, θα παραμείνουμε ενωμένοι στις προσπάθειές μας να σταματήσουμε αυτό το κυνικό πρότζεκτ., ένα πρότζεκτ που βασίζεται στο ιδιωτικό συμφέρον λίγων συλλόγων, σε μια εποχή που η κοινωνία μας έχει ανάγκη την αλληλεγγύη περισσότερο από ποτέ.Θα εξετάσουμε όλα τα δυνατά μέτρα, σε όλα τα επίπεδα, τόσο νομικά όσο και αγωνιστικά, με σκοπό να το αποτρέψουμε να συμβεί. Το ποδόσφαιρο βασίζεται στις ανοιχτές διοργανώσεις και τα αγωνιστικά κριτήρια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.Όπως ανακοίνωσε προηγουμένως η FIFA και οι έξι Ομοσπονδίες, οι σύλλογοι που εμπλέκονται θα αποβληθούν από οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο και οι παίκτες τους ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν πια τις εθνικές τους ομάδες.Ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά τους γαλλικούς και τους γερμανικούς, που αρνήθηκαν να υπογράψουν σε αυτό το πλάνο. Καλούμε όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, φιλάθλους και πολιτικούς, να μας στηρίξουν στη μάχη κόντρα σε αυτό το πρότζεκτ, αν όντως ανακοινωθεί κι επίσημα. Η επιμονή ορισμένων στο δικό τους συμφέρον έχει κρατήσει πολύ. Αρκετά».Σε αντίθεση με την UEFA, που απειλεί με σοβαρές κυρώσεις ομάδες και παίκτες, η«καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές των έντονων συζητήσεων σε ήρεμο, εποικοδομητικό και ισορροπημένο διάλογο, για το καλό το παιχνιδιού και στο πνεύμα της αλληλεγγύης και του ευ αγωνίζεσθαι».«Κατόπιν πολλών αιτημάτων από ΜΜΕ και όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές, η FIFA επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ότι στέκεται άτεγκτη υπέρ της αλληλεγγύης στο ποδόσφαιρο και του μοντέλου αναλογικού διαμοιρασμού που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ως άθλημα, ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον η ανάπτυξη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι η βασική αποστολή της FIFA.Κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τα καταστατικά μας, κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση, είτε εθνική, τοπική ή παγκόσμια, πρέπει πάντα να αντανακλά τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης, της ανοιχτής συμμετοχής, της ακεραιότητας, της αναλογικής οικονομικής ενίσχυσης. Επιπλέον, οι διοικητικοί φορείς του ποδοσφαίρου θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα νόμιμα, αθλητικά και διπλωματικά μέσα για να διασφαλίσουν ότι αυτά θα τηρηθούν. Με αυτό το υπόβαθρο, η FIFA μπορεί μόνο να εκφράσει την απόρριψη μιας "κλειστής ευρωπαϊκής αποσχιστικής λίγκας", εκτός της δομής του διεθνούς ποδοσφαίρου, που δεν σέβεται τις προαναφερθείσες αρχές.Η FIFA πάντα στέκεται υπέρ της ενότητας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές των έντονων συζητήσεων σε ήρεμο, εποικοδομητικό και ισορροπημένο διάλογο, για το καλό το παιχνιδιού και στο πνεύμα της αλληλεγγύης και του ευ αγωνίζεσθαι. Η FIFA φυσικά θα κάνει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να συνεισφέρει σε έναν εναρμονισμένο δρόμο προς τα εμπρός για το γενικό συμφέρον του ποδοσφαίρου».Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία. Ακόμη και αρχηγοί κρατών μπήκαν στο παιχνίδι. Όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας,, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση των γαλλικών ομάδων να μην συμμετάσχουν στο εγχείρημα (σ.σ.: η Παρί έχει ταχθεί ξεκάθαρα εναντίον αν και είχε προσκληθεί).Ο εκπρόσωπος Τύπος του Ελιζέ μιλώντας στο "RMC", εξηγώντας: «Ο πρόεδρος Μαρκόν χαιρετίζει την απόφαση των γαλλικών ομάδων να μην συμμετάσχουν σε ένα πρότζεκτ που θίγει τις αξίες του αθλητισμού. Στηρίζει τη γαλλική ομοσπονδία, την UEFA και τη FIFA στην προσπάθειά τους να διαφυλάξουν την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων».Ανάλογη αντίδραση και από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου,, ο οποίος δήλωσε μέσω twitter:«Τα πλάνα για μια Ευρωπαϊκή Super League θα ήταν άκρως καταστροφικά για το ποδόσφαιρο και στηρίζουμε τις ποδοσφαιρικές αρχές στο να λάβουν δράση. Θα είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην καρδιά του εθνικού ποδοσφαίρου και θα προκαλούσαν προβληματισμό στους φιλάθλους όλης της χώρας. Οι σύλλογοι που εμπλέκονται πρέπει να απαντήσουν στους φιλάθλους και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, πριν κάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα».Μετά την παρέμβαση του Μαρκόν ανακοίνωση εξέδωσε και η διοργανώτρια αρχή του γαλλικού πρωταθλήματος. Η LFP κάνει λόγω για «ηγεμονικά όνειρα μιας ολιγαρχίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θέλει να εξαφανίσει το σύστημα αξιών που το διέπει».Στο ίδιο μήκος κύματος και ο CEO της διοργανώτριας αρχής του γερμανικού πρωταθλήματος (σ.σ.: επίσης οι γερμανικές ομάδες δεν συμμετέχουν),, ο οποίος με ανακοίνωσή του υποστηρίζει: «Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε ανεπανόρθωτη ζημιά στα εθνικά πρωταθλήματα. Στηρίζω την UEFA. Τα οικονομικά συμφέρονται κάποιων λίγων κορυφαίων ομάδων στην Αγγλία, την Ιταλία και την Ισπανία θα οδηγήσουν με αυτόν τον τρόπο στην κατάρρευση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου»Σύμφωνα με το "ZDF", τόσο ηόσο και η, προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν. Αρνήθηκαν ωστόσο, αμφότερες. Τι γίνεται όμως και με τις χώρες, οι τοπ ομάδες των οποίων έχουν υπογράψει να συμμετάσχουν σε αυτήν την κλειστή Λίγκα; O πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, χρησιμοποίησε ειρωνικές εκφράσεις κατά αυτών που ανέλαβαν να υλοποιήσουν το εν λόγω πλάνο. Τους χαρακτήρισε «γκουρού» και μίλησε για εγωισμό. Από τη Ρεάλ δεν υπάρχει αντίδραση, καθώς φαίνεται να ηγείται του πρότζετκ ενώ ο πρόεδρος των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεθ, προαλείφεται για πρόεδρος της Super League.Έξαλλος με τις προθέσεις των έξι αγγλικών ομάδων να συμμετάσχουν σε κλειστό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εμφανίστηκε ο Γκάρι Νέβιλ. Ο Άγγλος πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν σχολιαστής του SkySports υποστήριξε μεταξύ αλλων«Είναι μια εγκληματική πράξη κατά των φιλάθλων αυτής της χώρας.Όλο αυτό γινεται λογω απληστίας. H Super League Δεν θα γίνει ποτέ. Ειλικρινά, τιμωρήστε τους. Αν επιβεβαιωθεί ότι υπέγραψαν την επιστολή, θα πρέπει να τιμωρηθούν σκληρά. Βαριά πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών, τίτλων, ό,τι να ναι. Δώστε τον τίτλο στην Μπέρνλι, στην Φούλαμ. Υποβιβάστε την Γιουνάιτεντ, τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ. Γιατί αυτές οι τρεις ομάδες αντιπροσωπεύουν μεγαλυτερο κομμάτι της ιστορίας του ποδοσφαίρου μας, για αυτό θα πρέπει να τιμωρηθούν περισσότερο. Η Τσέλσι, η Σίτι, έφεραν φρέσκα χρήματα στο παιχνίδι, βγήκαν μπροστά, φυσικά δεν είμαι χαρούμενος και με αυτές, αλλά δεν με ενοχλουν τόσο».Πηγή: sportfm.gr