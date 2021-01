Συγκλονίζει η ιστορία του Ντέκλαν Τόμπσον: Από το αναπηρικό καροτσάκι στα γήπεδα της Αγγλίας

«Δ

»

πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη

Emotional scenes when our assistant manager Lee Thompsons son Declan comes on for @swfc in @EmiratesFACup to makes his debut! @BBCMOTD @adam3oxley @AlanBiggs1 @ThomasFeaheny @Ollie_Bayliss pic.twitter.com/ptzfbWPslN