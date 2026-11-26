Εσωκομματικός προβληματισμός για τους χειρισμούς του Γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και φόβοι για νέες αποκαλύψεις





Στήριξη από την Αμαλίας







Αποδίδουν, δηλαδή, το μπαράζ αποκαλύψεων σε μια επιχείρηση αντιπερισπασμού, προκειμένου η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα και να μετατρέψει τους ελεγκτές σε κατηγορούμενους.



Στην περίπτωση, μάλιστα, του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, η ΕΛ.Α.Σ επιμένει ότι το σύνολο της επαγγελματικής του δραστηριότητας δηλώνεται κανονικά και πως δεν έχει αναλάβει δημοτικά και δημόσια με απευθείας αναθέσεις, αλλά με διαγωνισμούς.







«Δίδυμες» συμβάσεις Και αν όλα τα παραπάνω είναι πλήρως ή μερικώς «υπερασπίσιμα» από στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, όπως περιγράφουν στις μεταξύ τους συζητήσεις, μεγαλύτερη δυσκολία να τοποθετηθούν δημόσια -και υπερασπιστικά- απέναντι στο Γραμματέα του κόμματος εμφανίζει η περίπτωση των έργων στο δήμο Στυλίδας, καθώς φέρεται να δημιουργείται η εντύπωση «δίδυμων συμβάσεων», όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη.



Συγκεκριμένα, οι μοναδικές δύο εταιρείες που υπέβαλαν οικονομικές προσφορές και εμφανίζονται ως ανταγωνιστές στη διεκδίκηση του έργου συνδέονται επιχειρηματικά με τον σημερινό γραμματέα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.



Κλείσιμο στις 9 Σεπτεμβρίου 2025,



Αναφερόμενος στην επαγγελματική του δραστηριότητα μετά την αποτυχία του να επανεκλεγεί βουλευτής στις τελευταίες εθνικές εκλογές, «το 2023 που δεν ήμουν πια βουλευτής, στο τέλος του 2023 ίδρυσα μια εταιρεία, τους πληροφορώ λοιπόν για να μην ψάχνουν, την γνωστή εταιρία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε, είναι αυτή που τους ακύρωσε το διαγωνισμό, φαντάζομαι την ξέρουν» γνωστοποίησε στο Kontra Channel ο κ. Χατζηγιαννάκης, ενώ «μπήκα και σε άλλη κατασκευαστική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, πήρα ένα σημαντικό μερίδιο εγώ, δεν την ίδρυσα εγώ», όπως τόνισε.



«Αυτές οι εταιρίες είναι κατασκευαστικές, ασχολούνται με τα δημόσια έργα κανονικά και έχουν μια σειρά συμβάσεις, νομιμότατες συμβάσεις», σημείωσε ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ.



Δια χειρός Τσίπρα Μια ακόμη παράμετρος που δυσχεραίνει τους όποιους χειρισμούς από πλευράς της Αμαλίας είναι το γεγονός ότι ο βασικός νόμος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που επιχείρησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς τις πρακτικές τυχόν εξάρτησης της πολιτικής εξουσίας από ιδιωτικά συμφέροντα αυστηροποιήθηκε και υπερψηφίστηκε το 2017 με εισήγηση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, όπως τόνισε χθες στο ΕΡΤnews ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ, Δημήτρης Λυρίτσης.



Σε μια τέτοια κατεύθυνση, δεν είναι, ωστόσο, μόνο η θεσμοθέτηση αυστηρότερων όρων το 2017 με πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επικαλούνται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας «ήταν ενήμερος για όλα», όπως υποστήριξε δύο φορές σε ισάριθμες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του ο κ. Χατζηγιαννάκης, ανεβάζοντας απότομο τα επίπεδα δυσφορίας στο εσωτερικό της ΕΛ.Α.Σ.



Βαρύ κλίμα επικρατεί στις τάξεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης , καθώς οι αποκαλύψεις του Γραμματέα του κόμματος, Μίλτου Χατζηγιαννάκη για την παραχώρηση των εταιρικών του γραφείων ως χώρου συνεδριάσεων του νέου πολιτικού φορέα, αλλά και για τη γενικότερη πορεία του στον επαγγελματικό στίβο, έχουν βυθίσει στον προβληματισμό και την αγωνία κορυφαία κομματικά στελέχη για το δημοσκοπικό και πολιτικό αποτύπωμά τους. Δεν είναι μόνο όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας , αλλά και τυχόν νέο κύμα αποκαλύψεων που φοβούνται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, αν και το μήνυμα που εκπέμπεται προσώρας από πλευράς της κορυφής είναι αυτό της πλήρους πολιτικής στήριξης του Γραμματέα του κόμματος.Για την Αμαλίας, πρόκειται για πολιτική επίθεση με κέντρο εκπομπής το Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμώντας πως όταν αποκαλύπτονται σκάνδαλα και πρακτικές διαχείρισης δημόσιου χρήματος από στελέχη της κυβέρνησης, τότε το «σύστημα Μητσοτάκη καταφεύγει σε επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων», όπως τονίζουν.Αποδίδουν, δηλαδή, το μπαράζ αποκαλύψεων σε μια επιχείρηση αντιπερισπασμού, προκειμένου η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα και να μετατρέψει τους ελεγκτές σε κατηγορούμενους.Στην περίπτωση, μάλιστα, του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, η ΕΛ.Α.Σ επιμένει ότι το σύνολο της επαγγελματικής του δραστηριότητας δηλώνεται κανονικά και πως δεν έχει αναλάβει δημοτικά και δημόσια με απευθείας αναθέσεις, αλλά με διαγωνισμούς.Διαγωνισμοί και συμβάσεις, που σε κάθε περίπτωση, προϋπήρχαν της ανάληψης των καθηκόντων του ως Γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενώ για τις δηλώσεις του κ. Χατζηγιαννάκη περί παραχώρησης των εταιρικών του γραφείων , σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ένας χώρος για συνεδριάσεις ομάδων εργασίας, όπως επισημαίνεται, καθώς ο χώρος αυτός δεν αποτελεί την έδρα ή τη στέγη του κόμματος.Και αν όλα τα παραπάνω είναι πλήρως ή μερικώς «υπερασπίσιμα» από στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, όπως περιγράφουν στις μεταξύ τους συζητήσεις, μεγαλύτερη δυσκολία να τοποθετηθούν δημόσια -και υπερασπιστικά- απέναντι στο Γραμματέα του κόμματος εμφανίζει η περίπτωση των έργων στο δήμο Στυλίδας, καθώς φέρεται να δημιουργείται η εντύπωση «δίδυμων συμβάσεων», όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη.Συγκεκριμένα, οι μοναδικές δύο εταιρείες που υπέβαλαν οικονομικές προσφορές και εμφανίζονται ως ανταγωνιστές στη διεκδίκηση του έργου συνδέονται επιχειρηματικά με τον σημερινό γραμματέα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.Ήτοι, με πρόσκληση του δημάρχου Στυλίδας , κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές τρεις εταιρείες, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση, με την επίκληση του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου, που ήταν η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου του οικισμού της Αγίας Μαρίνας.Αναφερόμενος στην επαγγελματική του δραστηριότητα μετά την αποτυχία του να επανεκλεγεί βουλευτής στις τελευταίες εθνικές εκλογές, «το 2023 που δεν ήμουν πια βουλευτής, στο τέλος του 2023 ίδρυσα μια εταιρεία, τους πληροφορώ λοιπόν για να μην ψάχνουν, την γνωστή εταιρία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε, είναι αυτή που τους ακύρωσε το διαγωνισμό, φαντάζομαι την ξέρουν» γνωστοποίησε στο Kontra Channel ο κ. Χατζηγιαννάκης, ενώ «μπήκα και σε άλλη κατασκευαστική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, πήρα ένα σημαντικό μερίδιο εγώ, δεν την ίδρυσα εγώ», όπως τόνισε.«Αυτές οι εταιρίες είναι κατασκευαστικές, ασχολούνται με τα δημόσια έργα κανονικά και έχουν μια σειρά συμβάσεις, νομιμότατες συμβάσεις», σημείωσε ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ.Μια ακόμη παράμετρος που δυσχεραίνει τους όποιους χειρισμούς από πλευράς της Αμαλίας είναι το γεγονός ότι ο βασικός νόμος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που επιχείρησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς τις πρακτικές τυχόν εξάρτησης της πολιτικής εξουσίας από ιδιωτικά συμφέροντα αυστηροποιήθηκε και υπερψηφίστηκε το 2017 με εισήγηση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, όπως τόνισε χθες στο ΕΡΤnews ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ, Δημήτρης Λυρίτσης.Σε μια τέτοια κατεύθυνση, δεν είναι, ωστόσο, μόνο η θεσμοθέτηση αυστηρότερων όρων το 2017 με πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επικαλούνται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Τσίπραςόπως υποστήριξε δύο φορές σε ισάριθμες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του ο κ. Χατζηγιαννάκης, ανεβάζοντας απότομο τα επίπεδα δυσφορίας στο εσωτερικό της ΕΛ.Α.Σ.

Επιπρόσθετα, η κίνηση του κ. Χατζηγιαννάκη να αποκαλύψει από μόνος του, μιλώντας στο Kontra Channel, τόσο το γεγονός ότι φιλοξενεί σε εταιρικούς του χώρους επί της οδού Φιλελλήνων κομματικές δραστηριότητες, όπως και σειρά συμβάσεων που έχουν συνάψει οι εταιρίες του με δήμους της χώρας, μπορεί αρχικά να εκλήφθηκε ως «προληπτική κίνηση» από ορισμένα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εσωκομματικές παρενέργειες.



Δεν είναι λίγα τα στελέχη που πιστώνουν στους παραπάνω χειρισμούς «έλλειψη πολιτικής εμπειρίας», σε μια στιγμή που δεν ήταν σε πλήρη γνώση όλων των στελεχών η επαγγελματική δραστηριότητα του Γραμματέα του κόμματος.



Στέλνοντας μηνύματα προς πολλαπλούς αποδέκτες, η Αμαλίας εξέδωσε ανακοίνωση αργά χθες για την περιοδεία του Μίλτου Χατζηγιαννάκη στην Κέρκυρα, με την πορεία της υπόθεσης να καθορίζει και να καθορίζεται από την ατζέντα της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.